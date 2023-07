Amsterdam will Kreuzfahrtschiffe aus der Stadt verbannen, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren.

Der Plan ist seit 2016 in Arbeit und wurde am Donnerstag durch eine Abstimmung der Kommunalverwaltung genehmigt.

„Die umweltschädlichen Kreuzfahrtschiffe passen nicht zu den nachhaltigen Zielen unserer Stadt“, sagte Amsterdams Stadträtin Ilana Rooderkerk.

„Es ist Zeit zu handeln, das Klima wird nicht warten.“

Ihre Partei, die liberale „D66“, die die Stadt in einer Koalition mit den Sozialdemokraten „PvdA“ und der Umweltschützerpartei „GroenLinks“ regiert, verwies auf das italienische Touristenzentrum Venedig als Beispiel, nachdem es 2021 Kreuzfahrtschiffe verboten hatte.

Kreuzfahrtterminal zieht um

Das IJ-Terminal am Wasser in der Nähe des Amsterdamer Hauptbahnhofs muss nun aus der Stadt verlegt werden.

Dick de Graaff, Direktor des Cruise Port Amsterdam, der das Kreuzfahrtterminal betreibt, sagte, das Unternehmen habe die Abstimmung zur Kenntnis genommen und warte auf den nächsten Schritt der Gemeinde.

„Es gibt keine sofortige Schließung des Terminals. Der Rat fordert, das Terminal zu verlegen, und wir warten auf die Folgemaßnahmen des Stadtrats zu den Ermittlungen“, sagte er gegenüber Associated Press.

De Graaff sagte, dass das Amsterdamer Terminal in diesem Jahr 114 und im nächsten Jahr 130 Schiffe dort anlegen werde.

Niederländer sagen Nein zu Partytouristen Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Amsterdam geht gegen problematischen Tourismus vor

Der Schritt erfolgt auch, weil die Stadt versucht, das zu reduzieren, was sie als störenden Tourismus bezeichnet.

Anfang des Jahres startete die niederländische Hauptstadt eine Kampagne mit dem Titel „Stay Away“, die darauf abzielte, lautstarke Touristen – insbesondere junge britische Männer, die lange Abende verbringen – davon abzuhalten.

Die Stadt ist in den letzten Jahren auch gegen den Cannabiskonsum vorgegangen und plant eine Sanierung des berühmten Rotlichtviertels, in dem Sexarbeiterinnen in Fenstern stehen.

Jedes Jahr besuchen rund 20 Millionen Touristen Amsterdam. Die 300.000 Kreuzfahrtpassagiere unter ihnen machen einen relativ geringen Anteil an der Gesamtzahl aus.

zc/wmr (AFP, AP, dpa)