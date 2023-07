Der Präsident der EZB unterzeichnet einen 20-Euro-Schein. (Foto: Bloomberg)

Christine Lagarde

Frankfurt Die Europäische Zentralbank (EZB) hat sieben mögliche Themen für die neuen Euro-Banknoten ausgewählt. Dies gab die Zentralbank am Montag bekannt. Die Liste umfasst daher Vögel, Hände und Flüsse, aber auch umfassendere Schlüsselwörter wie europäische Kultur, europäische Werte, „Unser Europa“ oder „Die Zukunft gehört Ihnen“. Mit einer Umfrage will die Zentralbank nun die Menschen in Europa in die Gestaltung der neuen Banknoten einbeziehen.

Sie bietet auf ihrer Website bis Ende August einen Fragebogen an und hat zudem ein Umfrageinstitut mit der Durchführung einer Umfrage beauftragt. „Unsere einheitliche Währung und unsere gemeinsame europäische Identität sind eng miteinander verbunden“, sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Dies soll der Leitgedanke der neuen Banknotenserie sein.

„Wir wollen, dass sich die Menschen in Europa mit dem Design der Euro-Banknoten identifizieren können.“ Deshalb würden die Bürger in die Wahl des neuen Themas einbezogen.

Lagarde hatte in der Vergangenheit kritisiert, dass auf den Euro-Scheinen zuvor Gebäude abgebildet waren, die in Wirklichkeit gar nicht existierten. Dadurch ist für viele der persönliche Zusammenhang nicht sofort klar.

„20 Jahre nach der Einführung des Euro ist es an der Zeit, uns zu fragen, ob es etwas gibt, mit dem sich die Europäer noch mehr identifizieren können. „Etwas, das wir alle als typisch europäisch empfinden und das uns verbindet“, sagte Lagarde 2022 in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Damals brachte sie berühmte Europäer wie Leonardo da Vinci, Ludwig van Beethoven und James Joyce als möglich ins Gespräch Motive auf den Banknoten.

Die nun ausgewählten sieben Themen basieren auf unterschiedlichen Geschichten und Ideen. Der EZB-Rat beabsichtigt, aus den Vorschlägen für 2024 ein Thema auszuwählen. Anschließend entwickelt die Zentralbank die Motive für die neuen Euro-Banknoten.

Vögel als Symbol uneingeschränkter Mobilität

In der Begründung der Vorschläge heißt es, dass Vögel ein Symbol für uneingeschränkte Mobilität seien. Sie erinnerten daran, dass Menschen den Kontinent mit allen Lebensformen teilen. Hände erzählten von Arbeit, Alter und Geschichte. Flüsse überschreiten Grenzen in Europa und verbinden Mensch und Natur. Die europäische Kultur wiederum stärkt die Identität des Kontinents und bringt seine Menschen zusammen.

Als Beispiele für europäische Werte nennt die EZB Freiheit, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte. Laut EZB steht das Thema „Die Zukunft gehört Ihnen“ für das „unbegrenzte Potenzial der Europäer“. Beim Motto „Unser Europa, wir selbst“ geht es unter anderem um die Freiheit, Werte und Offenheit der Menschen in Europa.

Im Dezember 2021 leitete die EZB einen Prozess zur Neugestaltung der Banknoten ein. Die Zentralbanken entwickeln regelmäßig neue Banknoten, um Fälschern die Arbeit zu erschweren. Auch die Umweltbelastung will die EZB reduzieren. Beispielsweise sollten die Scheine eine längere Lebensdauer haben.

Allerdings wird es noch einige Jahre dauern, bis die Menschen die neuen Scheine in den Händen halten. Nachdem der EZB-Rat das Thema ausgewählt hat, gibt es einen Designwettbewerb. Anschließend sollen die Bürger noch einmal nach ihrer Meinung gefragt werden. Eine Entscheidung über die zukünftige Gestaltung und den Zeitpunkt der Produktion und Ausgabe der neuen Banknoten wird die Zentralbank voraussichtlich im Jahr 2026 treffen.

