Der Beleuchtungskonzern will mit staatlicher Unterstützung neuartige Chips für autonomes Fahren und UV-C-Luftreinigung entwickeln. (Foto: OSRAM)

Osram-Standort in Regensburg

München Der Licht- und Halbleiterkonzern AMS-Osram weitet seine Chipentwicklung in Deutschland aus und hat sich eine Finanzierung im Wert von mehr als 300 Millionen Euro gesichert. Das Geld komme vom Bund und dem Freistaat Bayern im Rahmen des Europäischen Chipsgesetzes, erfuhr das Handelsblatt aus Unternehmenskreisen. Im Gegenzug sorgt AMS-Osram für die Schaffung von 400 Hightech-Arbeitsplätzen.

In den letzten Monaten sorgten milliardenschwere Subventionen für neue Chipfabriken in Deutschland für viel Diskussion. Der US-Technologiekonzern Intel will 30 Milliarden Euro in zwei Werke in Magdeburg investieren, ein Drittel davon soll der Staat beisteuern. Der Auftragsfertiger TSMC plant eine neue Fabrik in Dresden, die mit bis zu fünf Milliarden Euro gefördert wird.

Die Subventionen sollen den Aufbau einer stärkeren europäischen Chipindustrie fördern. Osram erhält jetzt eine sogenannte IPCEI-Förderung (Important Project of Common European Interest). Der Konzern wollte die Informationen des Handelsblatts nicht kommentieren.