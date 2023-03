CNN

—



De Indiase autoriteiten hebben de internettoegang voor ongeveer 27 miljoen mensen in de staat Punjab voor de derde achtereenvolgende dag geblokkeerd – een van de meest uitgebreide black-outs in het land in de afgelopen jaren – terwijl de politie zoekt naar een Sikh-separatist op de vlucht.

De Punjab-regering kondigde zaterdag aanvankelijk een 24-uurs internetverbod aan toen de autoriteiten een operatie lanceerden om Amritpal Singh te arresteren, een populaire leider binnen de separatistische Khalistan-beweging die een soevereine staat wil vestigen voor aanhangers van de Sikh-religie.

De internetafsluiting – die iedereen in de Noord-Indiase deelstaat treft – werd zondag door de regering verlengd tot maandagmiddag op grond van een wet die toestaat dat de verbinding wordt verbroken om “elke aansporing tot geweld en elke verstoring van de vrede en openbare orde te voorkomen”.

De politie in Punjab heeft de afsluiting van het internet gerechtvaardigd als een middel om de openbare orde te handhaven en de verspreiding van ‘nepnieuws’ te stoppen.

In dramatische scènes, vastgelegd op video en uitgezonden op de lokale televisie, liepen honderden aanhangers van Singh, sommigen met zwaarden en stokken, door de straten van Punjab. In verschillende districten van de staat werden politie- en paramilitaire troepen ingezet om de openbare orde te handhaven.

Minstens 112 mensen zijn gearresteerd, zei de politie van Punjab zondag, terwijl Singh op de vlucht blijft.

Decennia lang hebben sommige Sikhs geëist dat er een onafhankelijke natie genaamd Khalistan zou worden opgericht in de staat Punjab voor aanhangers van het minderheidsgeloof. In de loop der jaren zijn er gewelddadige botsingen uitgebroken tussen aanhangers van de beweging en de Indiase regering, waarbij vele levens zijn geëist.

Het geweld bereikte een hoogtepunt in juni 1984 toen het Indiase leger de Gouden Tempel in Amritsar, het heiligste heiligdom van het sikhisme, bestormde om gewapende separatisten gevangen te nemen, waarbij duizenden mensen om het leven kwamen en een groot deel van het gebouw in puin lag. Het bloedbad bracht de Sikh-gemeenschap in beroering en de voormalige premier van India, Indira Gandhi, die opdracht gaf tot de operatie, werd in de nasleep vermoord door haar Sikh-lijfwachten.

De Khalistan-beweging is verboden en wordt door de Indiase regering beschouwd als een ernstige bedreiging voor de nationale veiligheid. maar behoudt een niveau van steun onder sommige Sikhs in het land en in het buitenland.

In een verklaring zondag de World Sikh Organization of Canada (WSO) veroordeelde de “draconische” operatie om Singh en te arresteren zei dat het vreesde dat “Singh’s detentie zou kunnen worden gebruikt om een ​​valse ontmoeting te orkestreren en zijn buitengerechtelijke moord te vergemakkelijken.”

In het weekend vernielden enkele aanhangers van Singh de Indiase Hoge Commissie in Londen, wat de Britse autoriteiten ertoe bracht het incident te veroordelen.

De Britse Hoge Commissaris voor India, Alex Ellis, genaamd de handelingen “schandelijk” en “totaal onaanvaardbaar”.

In een verklaring laat op zondag zei het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken dat het “verwacht wordt dat de Britse regering onmiddellijk stappen zal ondernemen om de betrokkenen bij het incident te identificeren, arresteren en vervolgen”.

“Voor dit soort gedrag is in onze stad geen plaats. De Met heeft een onderzoek gestart naar de gebeurtenissen van vandaag’, zegt de Londense burgemeester Sadiq Khan getweet Zondag.

Het afsluiten van internet komt steeds vaker voor in India, dat meer dan 800 miljoen internetgebruikers heeft – na China de op één na grootste digitale bevolking ter wereld.

Eerder deze maand meldde een rapport van Access Now, een in New York gevestigde belangenbehartigingsgroep die internetvrijheid volgt, dat India in 2022 84 internetafsluitingen heeft opgelegd, waarmee het vijfde achtereenvolgende jaar markeert dat ’s werelds grootste democratie van meer dan 1,3 miljard mensen bovenaan de wereldranglijst staat. lijst.

De verstoringen “beïnvloedden het dagelijks leven van miljoenen mensen gedurende honderden uren”, aldus het rapport.

Het internet is een vitale sociale en economische levensader geworden voor grote delen van de bevolking en verbindt de geïsoleerde plattelandsgebieden van het land met de groeiende steden.

De regering heeft herhaaldelijk geprobeerd het blokkeren van internettoegang te rechtvaardigen op grond van het behoud van de openbare veiligheid te midden van de wereld angst voor geweld door de menigte. Maar critici zeggen dat de sluitingen de zoveelste klap zijn voor de inzet van het land voor vrijheid van meningsuiting en toegang tot informatie.