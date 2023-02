Ja, dat is een e-bike, ondanks de verborgen accu en motor die zo stil en klein is dat niemand het zou verwachten. Het is gebouwd door Ampler, wat geen begrip is, maar dat wel zou moeten zijn.

Het in Estland gevestigde bedrijf, opgericht in 2014, was een van de eersten die inzag dat strak ontworpen e-bikes een ideale vorm van schoon en gemakkelijk stadsvervoer zijn voor jonge forensen in een tijd dat fietsen met lelijke vastgeschroefde batterijen nog het domein waren van fietsende zeventigplussers. Nu is Ampler terug met vijf modellen e-bikes, geïnjecteerd met alle knowhow die het bedrijf sindsdien heeft opgebouwd.

Ik heb de Yoda-groene Axel van Ampler getest in Amsterdam, waar het bedrijf onlangs een showroom en servicecentrum heeft geopend, de vijfde in Europa. Ik ben eigenlijk een jaar geleden met deze recensie begonnen, maar een reeks problemen, zowel binnen als buiten Ampler’s controle, heeft nogal wat problemen en vertragingen veroorzaakt waar ik later op in zal gaan.

De Axel e-bike is niet zo agressief vormgegeven als Ampler’s Curt of zo ontspannen als de Juna- of Stellar-modellen. Het is ook niet zo stevig als de Stout van het bedrijf. Voor mij zit Axel precies op de goede plek van sportief en toch praktisch. Het is voor iedereen die lange afstanden wil afleggen op een goed gemaakte forenzenfiets die ook geweldig is om boodschappen te doen in de stad – zolang je maar in Europa woont en het prijskaartje van € 2.790 (ongeveer $ 2.970) kunt betalen.

Maar goed, de verzending is gratis.

De goede Ziet er geweldig uit, net als een normale fiets

Wordt niet luxueus met service-upsells

Sportief maar elke dag bruikbaar

Stevige brede banden De slechte Niet goedkoop

Het duurde een jaar om productieproblemen op te lossen

Locatieprecisie kan wisselvallig zijn

Kan moeite hebben om te starten, zelfs op een bescheiden helling

Wacht, dat is een elektrische fiets?

Verfrissend genoeg is Ampler een e-bike-bedrijf, geen e-bike plus diensten bedrijf dat je probeert te verleiden met kostbare upsells zoals Europese rivalen VanMoof en Cowboy. Ampler gebruikt ook veel industriestandaard onderdelen die je plaatselijke fietsenwinkel kan kopen en onderhouden, ervan uitgaande dat de toeleveringsketen niet op zijn kop staat, zoals het grootste deel van de afgelopen drie jaar wel het geval is geweest.

De Ampler Axel uit de zomer van 2022, toen deze review begon (Klik hier groter maken).

Het eerste dat opvalt aan de Axel is dat hij eruitziet als een gewone fiets. Dat komt omdat Ampler de batterij in de onderbuis integreert, zoals bij elk model dat het bedrijf verkoopt. De kleine 250W motor (400W piek) van op maat gemaakt Ampler-ontwerp bevindt zich in de naaf van het achterwiel. Het resultaat is een fantastisch uitziende e-bike, hoewel een nadeel een niet-verwijderbare batterij is (deze komt alleen uit voor onderhoud), wat het opladen voor veel stadsbewoners zou kunnen bemoeilijken. Maar als je hem in een gebouw moet manoeuvreren of een trap op en af ​​moet hijsen, is de Axel gelukkig relatief licht met 16,3 kg (bijna 36 pond).

Axel is verkrijgbaar in twee maten voor rijders van 172 tot 200 cm (5ft 8in tot 6ft 7in). De achterdrager op mijn testfiets is een optie van € 60 (ongeveer $ 64), maar de uitstekende voor- en achterlichten, spatborden en standaard zijn allemaal standaard. Axel is momenteel alleen verkrijgbaar in deze matgroene afwerking waar ik liever van geniet.

Ampler heeft het ook beter gedaan om de kabels op zijn tweede generatie e-bikes te verbergen. Dat zorgt er niet alleen voor dat deze Axel e-bike er beter uitziet, het voorkomt ook dat er iets blijft haken bij het vergrendelen van de fiets op drukke parkeerplekken.

Oké, maar hoe rijdt hij?

Rijden op de Axel is comfortabel en intuïtief. Het zadel voelde goed aan, zelfs na langere ritten, en de grepen bieden een extra mate van sponsachtigheid die nodig is om de handzware voorwaartse houding te compenseren. De single-speed Gates Carbon riemaandrijving betekent niet schakelen en geen onderhoud aan een rommelige ketting en derailleur. En omdat Axel is uitgerust met een koppelsensor, wordt het trapondersteunde vermogen geleverd in harmonie met de druk die u uitoefent bij elke neerwaartse slag.

Toch kan het starten van de single-speed fiets op zelfs een gematigde helling een beetje een strijd zijn voor het nominale 45Nm maximale koppel van de fiets, zelfs in de krachtigste trapondersteuningsmodus. Als dat je zorgen baart, overweeg dan misschien de Ampler Curt-modellen met 11 versnellingen of de Stout- en Stellar-modellen met 9 versnellingen. De motor van de Axel is echter beter in het egaliseren van die heuvels als ze tijdens het woon-werkverkeer aankomen. De gasloze e-bike biedt twee rijmodi met trapondersteuning, die kunnen worden omgeschakeld in de app of door op de knop onder het display op de fiets te tikken. Het toont de basis, zoals laadniveau en ritstatistieken. De knop kan ook worden gebruikt om de fiets aan en uit te zetten, evenals de verlichting, zonder dat je een beroep hoeft te doen op de app.

De relatief dikke Continental Contact Urban 50-584-banden van de Axel voelen fantastisch aan op een woon-werkfiets. Ze absorberen hobbels redelijk goed en zorgen ervoor dat de fiets stabiel aanvoelt, zelfs bij het vervoeren van zware lasten zoals boodschappen in tassen die aan de handvatten worden geslingerd, een kerstboom die over de lengte is gelegd, of zelfs een nieuwe vriend die na een avondje stappen gevaarlijk op de bagagedrager zit. . Ze overleefden ook een voltreffer op stukjes verbrijzeld glas van een gebroken fles op straat tijdens mijn testen – verdomde toeristen.

Ik heb al mijn tests uitgevoerd met maximaal vermogen op overwegend vlakke wegen, waardoor ik de 48V 336Wh-batterij van 100 procent naar leeg kon brengen in 54 km (33,6 mijl). Een paar andere afstandstests mislukten echter in het lage bereik van 40 km. Dat komt grotendeels overeen met de claim van Ampler van 50 km tot 100 km op een enkele lading. Je kunt natuurlijk zonder enige kracht op de Axel rijden als je geen energie meer hebt of gewoon op zoek bent naar de oefening. Anders laadt hij in iets minder dan 2,5 uur op met de meegeleverde 3A-oplader.

Bij het meten van de snelheid op een Garmin-horloge stopt de motor meestal met het leveren van ondersteuning bij ongeveer 27 km/u, wat volgens Ampler binnen de maximale snelheidstoleranties van 25 km/u ligt die door de EU zijn toegestaan. Hydraulische remmen met twee zuigers voor en achter brengen de Axel met vertrouwen en controle tot stilstand, met als bijkomend voordeel dat het nachtrijlicht achter als remindicator dient.

De Ampler-motor is in wezen stil, gemakkelijk te maskeren door het lawaai van de stad en de wind in mijn oren. Sommige vroege Axels die ik heb getest, hadden een lawaaierige vrijloop, maar mijn laatste testmodel klonk precies goed tijdens het uitrollen. Samen met de styling, de kleine motor en het feit dat het display wordt uitgeschakeld zodra je op snelheid komt, zal niemand die naast een Axel rijdt weten dat het een e-bike is.

Ampler beheert zijn eigen firmware- en app-ontwikkeling

Een andere manier waarop Ampler zich onderscheidt, is door controle over de eigen firmware en app-ontwikkeling. De app maakt via Bluetooth verbinding met de fiets en opent naar een aanpasbaar dashboard met de lading, snelheid en het resterende bereik. Het kan ook worden gebruikt om de motor te vergrendelen, de locatie van de fiets weer te geven en historische ritstatistieken te controleren. De app is ook nodig om firmware-updates naar de nieuwe fietsen van Ampler te sturen, zodat ze in het veld kunnen worden onderhouden, soms voordat eigenaren weten dat er een probleem is. Voor mij heeft de app een goede balans tussen nuttig zijn zonder te veel te proberen, in tegenstelling tot veel andere e-bike-apps die er zijn.

De vergrendelingsfunctie van Ampler valt op dit moment een beetje tegen. Het vergrendelen van de Axel doet twee dingen. Ten eerste voorkomt het dat de trapondersteuning wordt ingeschakeld totdat de motor is ontgrendeld in de app – maar de fiets kan nog steeds worden weggetrapt. Ten tweede zorgt het ervoor dat de voor- en achterlichten stil knipperen als de fiets wordt geduwd.

De nieuwe locatietracking werkt, maar de precisie kan wisselvallig zijn. Connectiviteit is afhankelijk van de beschikbaarheid van LTE-M- en 2G-diensten in het gebied, en de smalle straatjes van Amsterdam die blok na blok van zes verdiepingen tellende gebouwen doorsnijden, vormden een uitdaging voor de Axel. Terwijl ik dit typ, staat de fiets bijvoorbeeld buiten mijn gebouw geparkeerd (hoop ik!), vergrendeld aan een rek met relatief vrij zicht op de lucht. De Ampler-app toont echter nog steeds de locatie van zes uur geleden. Zoals te verwachten werkte tracking meestal niet op de begane grond van mijn huis, waar zelfs mijn smartphone vaak geen verbinding kan maken met mijn netwerkprovider.

Ampler vertelt me ​​dat een komende software-update in maart het nauwkeurigheidsprobleem zal verhelpen door locatie-informatie van verbonden telefoons via Bluetooth te halen. En elders lijkt het prima te werken. “We hebben al veel tevreden klanten die ons vertellen hoe ze de gestolen fiets hebben gevonden dankzij de GPS”, zei Ardo Kaurit, mede-oprichter en CEO van Ampler, in een e-mailuitwisseling.

Hoe zit het met die vertragingen?

Hoewel het bedrijf de lancering van de nieuwe Ampler-line-up, die vorig jaar werd aangekondigd, als een succes beschouwt, met een omzetgroei van 70 procent in vergelijking met 2021, kon het bedrijf nog steeds niet voldoen aan de door covid veroorzaakte vraag vanwege een groot aantal problemen.

Amsterdam Ampler showroom en servicecentrum vorig jaar geopend op steenworp afstand van Centraal Station (Klik hier groter maken).

Om een ​​lang verhaal kort te maken: de lancering door het bedrijf van vijf nieuwe e-bikes gebouwd rond een nieuw platform dat voor het eerst intern werd ontwikkeld, was te ambitieus. Vroege problemen met volumeproductie en defecte onderdelen werden verergerd door een Russische invasie van de Oekraïense buren van Ampler, gevolgd door golven van covid-lockdowns in China die de wereldwijde toeleveringsketen op zijn kop zetten – zo legde Ampler’s Kaurit het me tenminste uit.

Meer specifiek worstelde het bedrijf al vroeg met defecte beeldschermen die de montage vertraagden in de fabriek in Estland, waar alles wordt ontworpen en ontwikkeld. En toen klanten hun nieuwe e-bikes ontvingen, ontdekten sommigen een batterijprobleem waardoor ze hun dure voertuigen moesten terugsturen voor reparatie onder garantie. Het bedrijf had ook problemen met de in eigen huis ontwikkelde connectiviteitsoplossing. Gelukkig werden sommige van die problemen opgelost door draadloze updates van de firmware en app van de fiets.

Van maart tot augustus 2022 heb ik drie verschillende Ampler e-bikes geprobeerd – en teruggestuurd – die allemaal met verschillende problemen kampten. Het bedrijf heeft nu voldoende vertrouwen in zijn productie dat het me een paar weken geleden een nieuwe Axel heeft gestuurd om te testen. “Ik ben blij te kunnen zeggen dat we al die problemen hebben opgelost”, zei Kaurit. En voor wat het waard is, ik geloof hem.

1/6 Het minimale display is zichtbaar in alle licht en schakelt uit tijdens het rijden.

Kaurit is altijd overdreven transparant geweest over de successen, mislukkingen en blinde vlekken van Ampler. Verdorie, ik ken de man sinds 2016, toen hij bijna 2400 kilometer van Tallinn reed om mij een prototype van de eerste commerciële e-bike van het bedrijf te bezorgen, zodat ik hem kon testen. De Axel waar ik de afgelopen weken bijna elke dag op heb gereden, is probleemloos en presteert, afgezien van trage locatie-updates, zoals een premium e-bike zou moeten.

Dat gezegd hebbende, als ik een Ampler zou kopen, zou ik voor de zekerheid dicht bij een van de negen servicecentra van het bedrijf in Europa willen wonen. Maar ervoor zorgen dat u gemakkelijk onderhoud kunt krijgen, is mijn advies voor iedereen die meer dan € 2.000 voor een e-bike uitgeeft, ongeacht het merk. Voor die prijs koop je een dagelijkse forens die beschikbaar zou moeten zijn elke dag zonder mankeren voor de komende jaren. Service en reparaties zijn een onvermijdelijkheid voor een computergestuurde machine die buitenshuis wordt gebruikt bij alle weersomstandigheden – dus het is het beste om voorbereid te zijn.

Het nieuwe assortiment e-bikes van Ampler is ontworpen om elk type rijder aan te spreken. Framegeometrieën ondersteunen zowel kleine als lange rijders en degenen die er de voorkeur aan geven rechtop te cruisen of heuvels naar voren te bombarderen. Het duurde een tijdje om de knikken uit te werken, maar in 2023 heeft Axel bewezen een uitstekende e-bike te zijn die op je shortlist zou moeten staan ​​als je op zoek bent naar een sportieve dagelijkse forens die er net zo goed uitziet als hij presteert.