FDP-Vizepräsident Johannes Vogel will „nicht mit dem Rasenmäher das Elterngeld abschneiden“. Foto

Sollte in Zeiten knapper Kassen das Elterngeld für Gutverdiener gestrichen werden? Die Partei des Finanzministers sagt Nein. Doch die Familienministerin hält ihre Gegenvorschläge für ungeeignet.

Die FDP hat die von Familienministerin Lisa Paus (Grüne) geplante Abschaffung des Elterngeldes für Besserverdiener kritisiert und eine andere Verteilung des Elterngeldes vorgeschlagen. Der FDP-Vizevorsitzende Johannes Vogel wurde vom Minister bereits abgelehnt.

Hintergrund ist das Sparziel des Finanzministers, FDP-Chef Christian Lindner, gegenüber dem Familienressort. Dies will Paus durch die Abschaffung des Elterngeldes für Paare ab einem steuerpflichtigen Einkommen von 150.000 Euro (statt bisher 300.000 Euro) erreichen.

„Ein gewisses Einsparpotenzial“

Vogel sagte in der TV-Talkshow „Anne Will“: „Ich halte es für falsch, wenn wir mit dem Rasenmäher einfach das Elterngeld abkürzen, selbst in einem Bereich, in dem wir über Ingenieure und Ärzte reden.“ Er unterstützte einen Vorschlag der FDP, Paare zu einer stärkeren Angleichung ihrer Elternmonate zu verpflichten – geschieht dies nicht, soll nur noch ein Partner Elterngeld erhalten. Darüber hinaus habe Paus auch „im Bereich der zahlreichen Förderprogramme noch ein gewisses Einsparpotenzial“, sagte Vogel.

Paus wies dies in der Sendung sofort zurück. „Wenn das mit der Partnerschaft klappt, dann ist das kein Einschnitt“, sagte sie. „Deshalb kann ich es nicht vorschlagen.“ Alternative Sparmöglichkeiten wären ihrer Meinung nach nur Kürzungen beim Unterhaltsvorschuss für allein lebende Frauen, deren Partner seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, und beim Kindergeld. Sie will es auch nicht, wie Paus klarstellte. Sie nimmt bereits Kürzungen bei den kostenlosen Programmen vor, weshalb es weniger Möglichkeiten für Freiwilligendienste geben wird.

„Meiner Meinung nach die beste Option“

„Ich bin für bessere Vorschläge offen – aber ich habe mir das angeschaut und bin aus all diesen schlechten Varianten auf die meiner Meinung nach beste Variante gekommen“, erklärte Paus mit Blick auf die Streichung des Elterngeldes für Gutverdiener. „So werde ich es jetzt einbringen.“

Angesichts des erneut offen ausgetragenen Koalitionsstreits zu diesem Thema machte Vogel deutlich, dass er auch in Zukunft mit weiteren öffentlichen Auseinandersetzungen rechnet. Er räumte ein, dass der Stil der Koalition verbessert werden müsse. Aber: „Vielleicht müssen wir uns auch daran gewöhnen, dass Debatten inhaltlich – das eine ist stilistisch, das andere inhaltlich – öffentlicher geführt werden als in Koalitionen alter Art.“ Das müsse nicht „eine schlechte Sache sein … wenn am Ende ein gutes Ergebnis steht“.

dpa