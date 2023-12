Ampel-Haushaltschaos: Diese vier Szenarien sind jetzt möglich

Wird das noch etwas sein? Die Mitglieder der Ampel-Koalition blicken irritiert auf den Haushaltspoker von Olaf Scholz, Christian Lindner und Robert Habeck. Mittlerweile kursieren im Hintergrund vier Szenarien.

Szenario 1: Wir schaffen es



Wie viele Nächte dauert die Nacht? Das macht überhaupt nichts, das Machtzentrum an der Ampel wird durchhalten, bis die Einigung zustande kommt. Denn allen ist klar: Scheitern ist keine Option, der Haushalt für 2024 muss noch erstellt werden Weihnachten zum Ziel gebracht werden. Zu groß wäre der Reputationsverlust für die ohnehin angeschlagene Koalition, zu groß wäre die Verunsicherung im Land und in der Wirtschaft. Und ein noch späterer Lösungsvorschlag ist zu riskant.

Am Samstag wird die Kanzlerin sprechen Olaf Scholz auf dem SPD-Bundesparteitag in Berlin. Was wäre, wenn er seinen ungeduldigen Kameraden außer neuen leeren Worten des Vertrauens nichts zu präsentieren hätte? Der Kanzler wäre erklärungsbedürftig, problematische Vorschläge könnten seinen Verhandlungsspielraum einschränken. Mit der Folge, dass die harten Gespräche noch viel härter würden.

Die Ampeltipps springen also über ihren jeweiligen Schatten. Der SPD die Leistungserhöhung des Bürgers schrumpft. Die Grünen verschieben die Grundsicherung für Kinder. Und die FDP ebnet den Weg für eine Aussetzung der Schuldenbremse. Es sind schmerzhafte Kompromisse, aber verbunden mit der klaren Botschaft: Wir rocken, die Lage ist zu ernst für rote Linien und Parteizwänge. Die Koalition ist operativ.

Das wird auch Scholz, Vizekanzler, tun Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Lindner (FDP) bei ihrer gemeinsamen Pressekonferenz. Sie stehen Seite an Seite im Kanzleramt vor den Mikrofonen und Kameras, wie schon nach der Ohrfeige aus Karlsruhe vor knapp vier Wochen. Dort stellen sie einen Fahrplan vor, wie der Haushalt 2024 noch in diesem Jahr verabschiedet werden kann: Das Kabinett stimmt den Plänen im Umlaufverfahren zu, Bundestag und Bundesrat treffen sich kurz vor Weihnachten zu Sondersitzungen. Ärgerlich, aber: Der Haushalt mit Schleife steht.

Szenario 2: Wir können es nicht mehr tun



Scholz, Lindner und Habeck sitzen pausenlos zusammen, doch trotz aller Bemühungen wird ihnen klar, dass es vor Weihnachten nicht soweit sein wird. Die politischen Differenzen sind zu groß, um eine schnelle Lösung zu finden. Darüber hinaus muss die Vereinbarung rechtsverbindlich sein. Sollten die neuen Pläne erneut vor dem Verfassungsgericht landen, wäre das verheerend. Daher verschiebt das Trio weitere Gespräche auf Januar.

Um zumindest ein Signal der Beruhigung zu senden, stellen sich die drei Politiker im Reichstag vor die Kameras. Scholz spricht von „sehr, sehr guten“ Beratungen, niemand müsse sich Sorgen machen, die Koalition sei durchaus handlungsfähig. Trotz allem „haben wir bereits Fortschritte gemacht“, sagt Habeck. „Jetzt ist große Finanzkunst gefragt“, sagt Lindner. Schöne Ferien.

Doch inzwischen ist allen in der Koalition klar: Die Verschiebung ist politisch verheerend. Eine Regierung, die in einer großen Krise nicht einmal eine grundsätzliche Einigung über den Haushalt erzielen kann, ist im Grunde am Ende. Das Bündnis wird erst 2024 mit einem vorläufigen Budget starten; Jede Ausgabe muss nun vom Finanzminister persönlich genehmigt werden. Niemand weiß wirklich, wie die Dinge reibungslos geregelt werden. Niemand will nur Neuwahlen. Zwei Dinge binden die Koalitionsmitglieder nun zusammen: die Angst vor einem Wahlsieg der AfD. Und die Erkenntnis, dass die Deutschen in dieser Bundesregierung schon so viele existenzielle Krisen erlebt haben, dass eine mehr oder weniger keine Rolle mehr spielt. Und immerhin endet das Jahr mit einer guten Nachricht: Dem Kabinett bleibt ein peinliches Silvestervideo wie im letzten Jahr erspart. Christine Lambrecht ist nicht mehr da.

Szenario 3: Wir schaffen es nicht mehr, aber zumindest…



Irgendwann in dieser Woche wurde den drei Ampel-Chefs klar: Wir schaffen das nicht mehr. Allerdings hätten die drei Chefverhandler – Staatsminister Wolfgang Schmidt (Kanzleramt), Staatssekretär Stefen Saebisch (Finanzen) und Staatssekretärin Anja Hajduk (Wirtschaft) – eine „sehr, sehr gute Lösung“ (Scholz) erarbeitet. Einziges Problem: Leider lässt es sich in diesem Jahr nicht mehr vollständig umsetzen – nicht mehr in allen Details, nicht mehr in allen Verfahrensschritten und schon gar nicht so rechtssicher, wie es sein müsste, um nicht noch einmal in die Schleife zu geraten durch das Verfassungsgericht.

Doch eines sind sich die drei Koalitionspartner absolut sicher: Mit Sprüchen aus dem politischen Poesiealbum allein werden sie Weihnachten nicht so schnell durchkommen. Dafür ist die Lage inzwischen viel zu kompliziert geworden. Es braucht also zumindest eine klare Richtung, ein klares Signal, dass die Ampel noch handlungsfähig ist. Es braucht eine grundsätzliche Entscheidung!

Es stehen mindestens drei zur Auswahl:

Deutschland schnallt den Gürtel enger! Bei einem Haushalt von rund einer halben Milliarde Euro sind jederzeit Einsparungen im einstelligen Bereich möglich – und genau das werden wir jetzt tun: Sparen, Sparen, Sparen. (Bitte hier 1-3 konkrete Positionen einfügen!) Die Lage ist ernst, wir nehmen sie ernst! Aufgrund (bitte einfügen: Ukraine, Rezession, verfallene Brücken, Klimakrise) werden wir auch für 2024 den Haushaltsnotstand ausrufen. Wir tun dies nicht leichtfertig. Und das tun wir unter einer klaren Bedingung: Wir werden unsere Schulden in Maßen halten und nur so viele zusätzliche Kredite aufnehmen, wie uns eine reformierte Schuldenbremse erlaubt. Wir modernisieren den deutschen Haushalt! Gemeinsam mit der Union wird diese Regierung in einer Koalition der Demokraten einen Deutschland-300-Sonderfonds im Grundgesetz verankern. Ihr einziges Ziel ist es, unser Land bis 2040 vollständig klimaneutral zu machen.

Alle Details werden wir im Laufe des Januars klären. Und nun wünschen wir allen einen schönen Advent!

Szenario 4: Der Befreiungsstreik



Nein, aus dem Kanzleramt wird in diesem Jahr kein weißer Rauch mehr aufsteigen, der die Koalition kurz vor Weihnachten in große Turbulenzen stürzen wird. Vor allem die SPD verliert die Geduld und wirft dem Finanzminister vor, mit seinem Schuldenbremsen-Mantra die gesamte Regierung „in Geiselhaft“ zu nehmen. Doch die drei Verhandlungsführer bleiben ruhig. Was nur sie wissen, ist, dass sie nicht an einer Notlösung arbeiten, die das Milliardenloch durch eine Vielzahl kleiner und mittlerer Sparmaßnahmen irgendwie stopfen kann. Sie wollen eine große Lösung unter Einbeziehung der größten Oppositionspartei.

CDU-Chef Friedrich Merz ist teilweise bereits an den Gesprächen beteiligt. Kern der Idee ist die Schaffung einer neuen Geldquelle: eines Sonderfonds zur Transformation nach dem Vorbild des Topfes für die Bundeswehr. Aufwändig ausgestattet, mit Zweidrittelmehrheit im Grundgesetz verankert, daher immun gegen eine Klage in Karlsruhe. Ein Zitat des Finanzministers aus den Verhandlungen kursiert: „Diese Krise ist auch eine Chance.“ Die Ampel will den Kurs ändern und endlich ihr Versprechen einlösen, mit einer Bauoffensive, einem großen Modernisierungsplan für Verkehr und Infrastruktur sowie neuen Zielen für den Ausbau der Windenergie die Wende herbeizuführen. Grüner, schneller, effizienter. Im Kanzleramt schwärmt man bereits von einer Art „New Deal“.

Das Problem: Jeder Tag, der ohne konkrete Ankündigung vergeht, schadet der Koalition. Genauere Angaben kann aber noch niemand machen. Scholz, Habeck und Lindner brauchen Zeit. Die Frage ist nun: Werden die drei es schaffen – oder verliert zuerst jemand die Geduld?