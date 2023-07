Rostock. Die schwedische Death-Metal-Band Amon Amarth feierte am Dienstagabend eine gelungene Konzertpremiere in Rostock. So zumindest beurteilte es Sänger Johan Hegg nach dem zweistündigen Auftritt vor fast 3.500 Zuschauern in der nicht ganz ausverkauften Stadthalle: „Danke Rostock, dass du unser erstes Konzert hier zu einem verdammt tollen und magischen gemacht hast.“ Und er fügte hinzu: „Wir kommen wieder!“

Allerdings schwankte die Stimmung im Rathaus zwischen hanseatischer Zurückhaltung und Wikinger-Wildheit: Als Hegg beispielsweise das Publikum aufforderte, die Hymne „Death in Fire“ mitzusingen, gab es zunächst wenig Resonanz. Erst als er das Publikum mit einem Städtevergleich köderte, waren sich viele einig: „Wir waren vor zwei Tagen in Köln. Dort war es lauter. Du kannst es besser machen als das!“ Danach antworteten die Fans auf Heggs „Death in…“ mit einem „…Fire“-Gebrüll.

Amon-Amarth-Fans: Ab auf die virtuellen Ruderbänke

Fast ohne Kommando kletterten Hunderte Zuschauer in erwartungsvollem Gehorsam auf virtuelle Ruderbänke: Beim Song „Put your back in the oar“ („Schwinge deinen Hintern auf die Ruderbank“) saßen viele Fans tatsächlich auf dem Boden und zogen die Ruder eines unsichtbaren Wikingerschiffs. Wirklich schöne Choreografie, die zeigte, dass Death Metal nicht so düster ist, wie es für Außenstehende klingen mag.

Das bewies auch Sänger Hegg: In den Liedern, die er sang – oder besser gesagt brüllte –, konnte er Angst und Unruhe bekommen. Dieser kehlige Gesangsstil ist typisch für Death Metal und erfordert etwas Übung. Gepaart mit der Wikingerkulisse, den aggressiven Gitarrenriffs und dem Trommelfeuer entstand eine herrlich düstere Szenerie.

Amon Amarth in Rostock © Quelle: Ove Arscholl

Eigentlich sanft wie der Weihnachtsmann

Als er mit dem Publikum sprach, zeigte er, dass es sich hier nur um Schauspielerei handelt und dass Hegg eigentlich ein sehr lieber Mann ist. Mit seinen hellgrauen Walle-Haaren, dem langen Bart und der sympathischen Sprechstimme hätte man fast meinen können, der Ikea-Weihnachtsmann stünde auf der Bühne.

Amon Amarth-Sänger Johan Hegg könnte auch als Weihnachtsmann durchgehen. © Quelle: Ove Arscholl

Doch als die Flammenwerfer erneut feuerten, die Gitarren dröhnten und der Trommelsturm losbrach, verflog die Voradventsstimmung schnell und Hegg blickte zurück, als wollte er jedem Zuschauer mit einer doppelköpfigen Axt den Schädel spalten.

Toller Sound bei Amon Amarth in der Stadthalle Rostock

Der Sound beim Rostock-Konzert war objektiv hervorragend: Heggs Stimme war gut zu verstehen – soweit das mit dem knurrenden Gesang möglich ist – die Gitarren waren sowohl in den Soli als auch im Zusammenspiel gut ausbalanciert und das Schlagzeug trommelte nicht alles herunter . Chapeau für die Tontechniker!

Das Rathaus war sehr gut gefüllt. © Quelle: Ove Arscholl

Neben Köln war Rostock Amon Amarths einziges Solokonzert in Deutschland auf der diesjährigen „The Great Heathen Army“-Tour. Nach zwei Festivals in ihrer Heimat Schweden und in der Tschechischen Republik wird die Band im August auf eine große USA-Tournee durch 28 Städte gehen.

