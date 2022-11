Amoklauf in der Kirche von Nashville: Zwei Personen wurden bei einem Drive-by-Shooting nach einer Trauerfeier in der Kirche erschossen

CNN

Die Behörden von Nashville untersuchen eine Schießerei aus dem Auto nach einer Trauerfeier in einer Kirche am Samstag, bei der zwei Menschen verletzt wurden, teilte die Polizei mit.

Als die Trauerfeier gegen 13:40 Uhr in der New Season Church endete, fuhr mindestens eine Person vorbei und eröffnete das Feuer auf die Teilnehmer, als sie die Haustür verließen, teilte die Polizeibehörde von Metropolitan Nashville in einer Pressemitteilung mit.

Einige Teilnehmer waren bewaffnet und erwiderten das Feuer auf das Auto, teilte die Polizei mit.

Einer 18-jährigen Frau wurde ins Bein und einem 25-jährigen Mann ins Becken geschossen, teilte die Polizei mit und stellte fest, dass die Wunden nicht lebensbedrohlich seien.

Der Gottesdienst wurde für eine 19-jährige Frau abgehalten, die Anfang dieses Monats ermordet wurde, teilte die Polizei mit. Der Sarg war zum Zeitpunkt der Schießerei noch nicht aus der Kirche gebracht worden, und die Beerdigung fand später am Nachmittag statt, hieß es in der Pressemitteilung.

Die Ermittler glauben, dass die Schießerei laut Polizei „das Ergebnis eines Streits zwischen zwei Fraktionen von Menschen“ gewesen sein könnte, obwohl ein offizielles Motiv nicht bekannt gegeben wurde.

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Informationen zu einem schwarzen Honda Civic, von dem sie sagten, dass er an der Schießerei aus dem Auto beteiligt war.