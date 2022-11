Amoklauf im Club Q in Colorado Springs

Die Polizei reagiert auf den Schauplatz einer Schießerei im Club Q in Colorado Springs, Colorado, am 20. November. (Kevin Mohatt/Reuters)

Bei einer Massenerschießung in einem LGBTQ-Nachtclub am Samstag in Colorado Springs, Colorado, wurden nach Angaben der Polizei mindestens fünf Menschen getötet und 18 weitere verletzt.

Die Behörden erhielten ab 23:57 Uhr Ortszeit zahlreiche 911-Anrufe und reagierten auf die Szene im Club Q, sagte Lt. Pamela Castro von der Polizei von Colorado Springs.

„Sie haben eine Person ausfindig gemacht, von der wir glauben, dass sie der Verdächtige im Inneren ist“, sagte Castro. „Zu diesem Zeitpunkt wird der Verdächtige behandelt, befindet sich aber in Untersuchungshaft.“

Castro stellte nicht klar, ob der Verdächtige in die Zählung der Personen aufgenommen wurde, die bei der Schießerei verletzt wurden.

Zu einem möglichen Motiv wollte die Polizei keine Angaben machen. Der Feuerwehrhauptmann von Colorado Springs, Mike Smaldino, sagte, dass 11 Krankenwagen vor Ort waren, nachdem mehrere Notrufe eingegangen waren.

„Wir werden noch viele, viele Stunden hier sein“, sagte Castro und fügte hinzu, dass das FBI vor Ort ist und hilft.