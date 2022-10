Amgen, Uber, Lyft, Zscaler und mehr

Ein Schild markiert einen Treffpunkt für Lyft- und Uber-Benutzer an der San Diego State University in San Diego, Kalifornien, 13. Mai 2020.

Schauen Sie sich die Unternehmen an, die im Mittagshandel Schlagzeilen machen.

Amgen – Die Biopharma-Aktie stieg um 6,2 %, nachdem Morgan Stanley Amgen von gleicher Gewichtung auf übergewichtet hochgestuft hatte und sagte, Amgen sei „weitgehend risikolos“ und biete Abwehrhaltung für Anleger.

Walgreens Boots Allianz — Die Aktien der Drogeriekette stiegen um fast 4 %, was dem Dow Jones Industrial Average Auftrieb verlieh. Die Rallye von Walgreens kam, nachdem das Unternehmen eine Übernahme des Gesundheitsunternehmens CareCentrix bekannt gegeben hatte. Die Aktie ist gegenüber dem Vorjahr immer noch um etwa 36 % gefallen. Walgreens wird voraussichtlich am Donnerstag seine Quartalsergebnisse bekannt geben.

Uber, Lyft – Die Aktien der Mitfahrgelegenheiten fielen um 7 % bzw. 8 %, nachdem das Arbeitsministerium eine neue Regel vorgeschlagen hatte, die den Weg dafür ebnen könnte, dass Gig-Arbeiter als Angestellte und nicht als unabhängige Auftragnehmer eingestuft werden. Der Vorschlag könnte die Kosten für die Unternehmen erhöhen, die auf Vertragsarbeiter angewiesen sind, um nach ihren eigenen Zeitplänen zu fahren.

Wynn Resorts , Las Vegas-Sand – Die Casino-Aktien blieben am Dienstag hinter dem breiteren Markt zurück, wobei die Aktien von Wynn Resorts um 6 % und Las Vegas Sands um 5,5 % einbrachen.

Leggett & Platt — Die Aktien fielen um 7,3 %, nachdem der Industriehersteller seine Umsatz- und Gewinnprognose für das Gesamtjahr unter Berufung auf die steigende Inflation und die schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen gesenkt hatte.

Bilibili — Die Aktien des chinesischen Video-Streaming-Unternehmens fielen um etwa 4 %, nachdem Bernstein die Aktie unter Berufung auf das Bilanzrisiko auf eine Underperformance gegenüber der Marktperformance herabgestuft hatte.

Zscaler — Die Cloud-Sicherheitsaktie fiel um 5 %, nachdem Zscaler den Rücktritt des Firmenpräsidenten Amit Sinha bekannt gegeben hatte. Sinha bleibt im Vorstand des Unternehmens.

Netflix – Die Aktien fielen um etwa 5 %, nachdem die Bank of America vor den Gewinnen nächste Woche eine Underperformance-Bewertung von Netflix wiederholte und sagte, dass die Werbeebene des Streaming-Unternehmens weiterhin „ein bisschen überstürzt wirkt“.

ON Halbleiter , Qualcomm – Die Halbleiteraktien setzten ihren Rückgang am Dienstag fort, nachdem die Biden-Regierung am Montag neue Beschränkungen für Exporte nach China angekündigt hatte. ON Semiconductor ging um 3,8 % zurück, Qualcomm um 3,1 % und Marvell um 2,4 %.

Roblox — Die Aktien des Technologieunternehmens fielen um 1,4 %, nachdem Barclays eine Untersuchung der Aktie als Untergewichtung mit einem Kursziel eingeleitet hatte, das bedeuten würde, dass sie etwa 44 % ihres Wertes verlieren würde. Das Unternehmen führte die Kehrseite auf die nicht überwältigenden Wachstumschancen in seiner Benutzerbasis zurück.

Meta — Die Aktien der Facebook-Muttergesellschaft fielen um mehr als 2 %, nachdem Atlantic Equities die Aktie von übergewichtet auf neutral herabgestuft hatte. Die Investmentfirma sagte, dass eine schwächelnde Wirtschaft und mehr Wettbewerb im digitalen Werbebereich die Einnahmen von Meta drücken könnten, da das Unternehmen stark in die Entwicklung investiert.

– Michelle Fox, Alex Harring, Yun Li und Jesse Pound von CNBC haben zu diesem Bericht beigetragen