Amerikas Top-Banker sorgen sich mehr um die Welt als um eine Rezession

Einige der Top-Namen an der Wall Street glauben, dass eine US-Rezession jetzt wahrscheinlich, wenn nicht sogar unvermeidlich ist. Aber sie haben größere Sorgen im Kopf.

Jamie Dimon, CEO von JPMorgan Chase (JPM), sagte am Dienstag, er sei mehr besorgt über die globale Geopolitik als über die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums in den Vereinigten Staaten.

„Es gibt eine Menge Dinge am Horizont, die schlecht sind und die USA in eine Rezession stürzen könnten – aber nicht unbedingt müssen“, sagte er auf einer Podiumsdiskussion auf der Future Investment Initiative-Konferenz in Riad, Saudi-Arabien.

„Das ist nicht das Wichtigste, woran wir denken. Wir werden das durchstehen. Ich würde mir heute viel mehr Gedanken über die Geopolitik der Welt machen“, sagte er Richard Quest von CNN, der die Diskussion zwischen einigen der einflussreichsten Finanziers Amerikas moderierte bei der Veranstaltung, die auch als „Davos in der Wüste“ bekannt ist.

Dimon sagte, er beziehe sich auf Russlands Krieg in der Ukraine und die angespannten Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und China, wo Staatschef Xi Jinping gerade seine Macht zementiert und Beamte ins Abseits gedrängt hat, die auf Reformen und die Öffnung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt gedrängt haben.

„Die Beziehungen der westlichen Welt würden mich viel mehr beunruhigen als ob es eine leichte oder eine leicht schwere Rezession gibt [in the United States],“ er hinzugefügt.

Der Zusammenbruch von Beziehungen – und die negativen Folgen für alles, von der nationalen Sicherheit bis hin zur Energieversorgung und Ernährungssicherheit – war ein ständiges Thema während der Diskussion. Stephen Schwarzman, CEO der Dimon and Blackstone Group (BX), wies auf die isolierenden Auswirkungen der Pandemie hin, die sich ihrer Meinung nach auf die Kommunikation zwischen Menschen und die Fähigkeit, voneinander zu lernen, ausgewirkt habe.

„Wir sind in eine zunehmend deglobalisierte Situation geraten“, sagte Schwarzman.

Ray Dalio, der milliardenschwere Gründer des Hedgefonds Bridgewater, sagte, es bestehe ein „existenzielles Risiko eines internationalen Krieges“. Was gebraucht werde, sei eine „starke politische Mitte“, die „stärker als die Extreme“ sei, fügte er hinzu.

Laut Dimon ist die Wurzel vieler dieser Probleme ein Mangel an amerikanischer Führung.

„Wenn Sie keine starke amerikanische Führung haben – keine hässliche amerikanische Führung, nicht „unser Weg oder die Autobahn“ – nur als eine zusammenwachsende Sache für die westliche Welt, werden Sie ein Chaos haben, wie Sie es in der Ukraine sehen“, sagte er sagte.

Dimon sagte, er sei zuversichtlich, dass die Beziehung zwischen den Vereinigten Staaten und Saudi-Arabien trotz der Spannungen, die nach der Entscheidung der OPEC+, die Ölförderung Anfang dieses Monats zu kürzen, eskalierten, stark bleiben werde.

„Saudi-Arabien und die Vereinigten Staaten sind seit 75 Jahren Verbündete. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Verbündete in allem einig sind und keine Probleme haben. Sie werden es durchstehen … und in Zukunft Verbündete bleiben“, sagte er.

In Bezug auf die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den Vereinigten Staaten sagte Dimon, dass die US-Geschäfts- und Verbraucherausgaben zwar vorerst robust bleiben, den Amerikanern aber wahrscheinlich Mitte nächsten Jahres das „überschüssige Geld“ ausgehen werde.

Auch David Solomon, CEO von Goldman Sachs (GS), hält im selben Panel eine Rezession in den USA für wahrscheinlich.

„Es steht außer Frage, dass sich die wirtschaftlichen Bedingungen von hier aus deutlich verschärfen werden“, sagte Solomon und bezog sich dabei auf die Zinserhöhungen der Federal Reserve. „Wenn Sie sich in einer Situation befinden, in der die Inflation eingebettet ist, ist es sehr schwierig, ohne eine wirtschaftliche Verlangsamung daraus herauszukommen“, fügte er hinzu und kommentierte, dass Europa möglicherweise bereits in einer Rezession steckt.

Schwarzman hob auch die steigenden Zinssätze und „die Probleme der Beziehungen zwischen den Ländern“ als die größten Herausforderungen hervor, denen sich Unternehmen gegenübersehen.

Zu dieser Liste fügte er Social Media hinzu.

„Eines der Dinge, die uns fast nicht bewusst sind, ist, wie schwierig es für Regierungen ist, in einer Welt der sozialen Medien zu funktionieren“, sagte Schwarzman. Initiativen, die versuchen, „die Welt zu einem besseren Ort zu machen“, werden untergraben, indem „einige Minderheiten niederschreien“, die versuchen, etwas zum Wohle der Welt zu erreichen, fügte er hinzu.

Dimon sagte, dass Social-Media-Nutzer auf die gleiche Weise authentifiziert werden sollten, wie Menschen eine Verifizierung benötigen, um auf das Bankensystem zuzugreifen, was helfen würde, „Bots loszuwerden“.

Social-Media-Nutzer sollten auch ein „Auswahlmenü“ für Algorithmen erhalten, das erklärt, wie jeder einzelne funktioniert. „Sie sollten Ihnen die Wahl lassen, anstatt Sie zu manipulieren“, fügte er hinzu.

Auf die Frage, welche Art von Algorithmus er wählen würde, antwortete Dimon: „Ich schaue mir diesen ganzen Mist nicht an.“

Ungeachtet der Nachteile von Social Media oder politischen und wirtschaftlichen Spaltungen, Die Podiumsteilnehmer waren optimistisch, was die Kraft der Innovation zur Verbesserung des Zustands der Welt anbelangt.

„Wir können hier oben sitzen und über all die Dinge sprechen, die dem Wachstum entgegenwirken … aber die Innovationsökonomie lebt und ist gesund“, sagte Solomon.

Technologische Fortschritte an einer Vielzahl von Fronten – von Quantencomputern über künstliche Intelligenz bis hin zu Fortschritten in Bildung und Gesundheitswesen – seien „sehr, sehr mächtig“ und „haben die Fähigkeit, uns anzuheben und voranzubringen“, fügte er hinzu.

Saudi-Arabiens Future Investment Initiative, die bis zum 27. Oktober läuft, startete 2017 im Rahmen der „Vision 2030“ von Kronprinz Mohammed bin Salman, einem Plan, um internationale Investitionen anzuziehen und die Wirtschaft vom Öl zu entwöhnen.