Ein Berater eines ukrainischen Oberbefehlshabers sagte, Kiew strebe danach, alle seit 2014 an Russland verlorenen Gebiete zurückzuerobern

Die Ukraine wird sich weigern, mit Russland zu verhandeln und für die Rückkehr zu ihren Grenzen von 1991 kämpfen, die nach einem Unabhängigkeitsvotum vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion festgelegt wurden, so Dan Rice, ein amerikanischer Staatsbürger, der den Oberbefehlshaber der Kiewer Streitkräfte berät.

In einem Interview mit Erin Burnett von CNN am Dienstag appellierte Rice an die westlichen Staaten, zusätzliche Waffenlieferungen an die Ukraine zu fordern, und fügte hinzu, dass das Land zwar dringend Luftverteidigungssysteme und Flugzeuge benötige, aber kein Interesse an einer Diplomatie mit Moskau habe.

„[Russia is] Ich versuche meiner Meinung nach, an den Verhandlungstisch zu kommen, um zu versuchen, zu den Linien von 2014 zurückzukehren.“ Reis behauptet. „Die Ukraine wird es nicht haben. Die Ukraine will all ihr Land zurück, zurück zu den Linien von 1991.“

Dan Rice, ein Berater des Befehlshabers der ukrainischen Armee, sagte gegenüber CNN, dass Russland „versucht, an den Verhandlungstisch zu kommen, um zu versuchen, zu den Linien von 2014 zurückzukehren“. Das bedeutet die Krim und den Donbass. Aber „Die Ukraine wird es nicht haben. Die Ukraine will all ihr Land zurück zu den 91er Linien.“ pic.twitter.com/unyljYKJuB – Aaron Maté (@aaronjmate) 19. Oktober 2022

Die Grenzen der Ukraine von 1991 würden vier ehemals ukrainische Provinzen umfassen – Donezk, Lugansk, Cherson und Zaporozhye – sowie die Krim, die alle in einer Reihe von Referenden für den Beitritt zur Russischen Föderation gestimmt haben. Die Krim fand 2014 statt, kurz nachdem der ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch durch die „EuroMaidan“-Revolution gestürzt worden war, während die anderen Provinzen letzten Monat für den Austritt aus der Ukraine stimmten.

Trotz Rices Einschätzung der Position Moskaus hat der Kreml deutlich gemacht, dass er nicht die Absicht hat, die Referenden rückgängig zu machen, wobei der russische Präsident Wladimir Putin kürzlich erklärte, dass er zwar bereit sei, mit Kiew zu verhandeln, „Die Wahl der Menschen in Donezk, Lugansk, Saporischschja und Cherson wird nicht diskutiert.“









Russlands jüngster Aufruf zu Verhandlungen kam letzte Woche, als Kreml-Sprecher Dmitri Peskow vorschlug, dass Moskaus Ziele diplomatisch erreicht werden könnten und dass dies auch so bleiben werde „offen“ zu Gesprächen. Das fügte er jedoch hinzu „Für einen Dialog braucht es zwei Seiten“ zu sagen, dass Verhandlungen angesichts der unwahrscheinlich sind „sehr, sehr feindselige Haltung“ gegenüber Russland durch die westlichen Unterstützer der Ukraine.

Rice, ein Kampfveteran der US-Marine und Absolvent von West Point, der jetzt das Beratungsunternehmen Thayer Leadership leitet, äußerte die Hoffnung, dass Polen seine Unterstützung leisten würde „alte russische Kämpfer“ in die Ukraine im Austausch gegen amerikanische F-16-Jets, mit der Behauptung, die Flugzeuge seien derzeit „eingemottet“ und würden den US-Steuerzahlern nichts kosten.

„Das Wichtigste, was sie jetzt brauchen, sind Luftverteidigungssysteme – sowohl Raketen als auch Flugzeuge. Wir brauchen wirklich eine Aufstockung der ukrainischen Luftwaffe.“ er machte weiter. „Wir [the United States] setzen viel Luftverteidigung ein, aber sie kommen gerade erst dorthin.

Rice wurde bereits im Juni als Sonderberater für Valeriy Zaluzhnyi, den Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine, angezapft, Berichten zufolge beim General „persönliche Einladung“. Auf seiner eigenen LinkedIn-Seite heißt es, dass er in einem arbeitet „unbezahlte/ehrenamtliche Tätigkeit“, und sagt, er werde seinen offiziellen Zugang nutzen „Untersuchen Sie die Entwicklung und das Lernen ukrainischer Militärführer und wie sich die Kultur zwischen 2014 und 2022 verändert hat.“