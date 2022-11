„Russischen Trollen“ wird vorgeworfen, im Vorfeld der US-Zwischenwahlen Spaltung über soziale Medien gesät zu haben

Während die US-Wähler zu den mit Spannung erwarteten Midterms zu den Wahlurnen gehen, ist das Gerede von russischen Trollen, die sich mit der US-Demokratie herumschlagen, wieder in den Nachrichten. Aber braucht das Land wirklich die Hilfe Russlands? „Wut schüren“ unter den Wählern?

Wenn die hyperliberale New York Times nur zwei Tage vor einer epischen Wahl für bare Münze genommen werden kann, versucht Russlands Untergrundarmee von Trollen wieder einmal, die Köpfe formbarer US-Wähler zum Vorteil des Kremls zu säen. Wenn diese Anschuldigungen 2016 abwegig klangen, als die Demokraten russische „Influencer“ beschuldigten, Hillary Clinton die Präsidentschaft verweigert zu haben, scheinen sie es heute doppelt so zu sein.

Die Times berichtete, dass das Ziel der Reaktivierung der Internet Research Agency in St. Petersburg sei „Wut unter konservativen Wählern schüren und das Vertrauen in das amerikanische Wahlsystem untergraben.“ Dem Aussehen nach zu urteilen, kommen die Russen etwas spät zur Party. Es wäre schwer, eine andere Periode in der US-Politik zu nennen, in der das Maß an Wut und Misstrauen so extrem war, und das ist etwas, was die russischen Trolle trotz ihrer angeblich übermenschlichen Fähigkeiten nicht loben können.

Nehmen Sie zum Beispiel die Inflation, das drängendste Einzelproblem der US-Wähler. Es bedarf keinerlei russischer Gehirnwäscheoperation, um die Amerikaner darüber zu informieren, dass sich die wirtschaftliche Situation vor ihren Augen verschlechtert, und zwar seit Bidens Amtsantritt. Sie müssen sich nur jeden Monat ihre Lebensmittel- und Stromrechnungen sowie den Preis an der Zapfsäule ansehen, um wütend zu sein über das, was die Biden-Regierung der Wirtschaft in erschreckend kurzer Zeit angetan hat. Jeder Versuch, diese negativen Gefühle auf „die Russen“ ist nur eine andere Art der Demokraten zu sagen, dass die Preise steigen „Desinformation“ und deiner Aufmerksamkeit nicht würdig.









Die Times erwähnt einen weiteren Streitpunkt unter den US-Wählern, insbesondere den Republikanern, und das sind die Blankoscheckvollmachten, die dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskyj zuerkannt wurden. Unter Berufung auf die Arbeit von „Cybersicherheitsforscher“, Der Artikel behauptet, dass die russische Einflusskampagne „scheint darauf abzielen, die umfassende Militärhilfe der Biden-Regierung für die Ukraine zu untergraben.“ Auch hier ist wieder ein Thema, das von den Republikanern bereits untergraben wurde, seit die Demokraten mit ihrem Stellvertreterkrieg in der Ukraine gegen Russland begonnen haben, ein massiv riskantes Unterfangen, bei dem keine Kosten als zu hoch angesehen werden.

In diesem Punkt können die Demokraten ähnlich wie 2016 behaupten, dass die Russen und die Republikaner in geheimer Absprache arbeiten, diesmal gegen Kiew. Die Russen sind gespannt auf ein Ende der US-Militärausgaben für die Ukraine, da all diese hochentwickelten Waffen den Konflikt nur verlängern. In der Zwischenzeit haben einige der Republikaner mit dem Versprechen gekämpft, die Finanzierung des Selenskyj-Regimes einzustellen und diese Milliarden von Dollar für nationale Sicherheitsprojekte wie die Befestigung ihrer eigenen Grenze und die Verbrechensbekämpfung umzuleiten.

Es wäre ein Fehler zu glauben, dass die Amerikaner sich der Probleme, die das Land derzeit spalten, nicht bewusst sind. Jeden Tag können sich Social-Media-Nutzer selbst ein Bild von allem machen, was sie über Kriminalität, Inflation, Transgender-Themen und die Grenze wissen müssen, um nur einige der heiklen Themen zu nennen, die das Land spalten. Um anzudeuten, dass russische Trolle dazu verpflichtet sind „konservative Wut schüren“ bedeutet, die politische Intelligenz des durchschnittlichen US-Wählers, der besser informiert zu sein scheint als je zuvor, grob zu unterschätzen. Tatsache ist, dass die Demokraten befürchten, am kommenden Dienstag bei einem Erdrutsch ausgelöscht zu werden. Das Beschwören des Geistes der russischen Einmischung um 11 Uhr enthüllt ihre Unsicherheit und wird ihnen im Falle eines Ausbruchs eine teilweise Entschuldigung liefern.













Angesichts dieser jüngsten Vorwürfe der Wahlbeeinflussung verliert Moskau verständlicherweise die Geduld. Es erfordert entweder einen gewissen Mangel an Selbstbewusstsein oder ein erstaunliches Maß an Arroganz, damit die Vereinigten Staaten jedem Land einen Vortrag über die Frage der Einmischung halten. Immerhin sprechen wir im Fall der angeblichen Einmischung Russlands in die Wahlen 2016 von lediglich 150.000 US-Dollar, die für mehrere tausend Facebook-Anzeigen ausgegeben wurden, von denen viele keinerlei politische Botschaft hatten. Wenn man bedenkt, dass sich die US-Präsidentschaftswahlen in Multi-Milliarden-Dollar-Wahlen verwandelt haben, bei denen keine Kosten für Werbekampagnen gescheut wurden, ist es schwer vorstellbar, dass Russlands streng begrenzte Kampagne irgendeine Wirkung hatte (es muss betont werden, dass nicht einmal Facebook es ist völlig sicher, woher die Posts stammen, Alex Stamos, Chief Security Officer von Facebook, würde es nur sagen „Wahrscheinlich von Russland aus operiert“).

Vergleichen Sie das jetzt mit dem Weg der Vereinigten Staaten „Einmischungen“ in Angelegenheiten fremder Länder, wie der Ukraine. Nachdem sich die Regierung von Präsident Viktor Janukowitsch im November 2013 für eine Annäherung an Russland und die Eurasische Wirtschaftsunion anstelle der EU entschieden hatte, brachen im Land Proteste aus. Wie haben die USA reagiert? Nicht mit Internet-Trollen, das ist sicher. Sie entsandte hochrangige US-Beamte wie Senator John McCain und die stellvertretende US-Außenministerin Victoria Nuland nach Kiew, wo sie die Massen gegen die demokratisch gewählte Regierung hetzten. Bei der Frage, wer das zersplitterte Land letztendlich regieren würde, wurde Nuland in einem Telefonat mit dem US-Botschafter in der Ukraine belauscht, der die geeigneten Kandidaten auswählte.

Wieder einmal haben die Vereinigten Staaten bewiesen, dass es Regeln für sich selbst und Regeln für den Rest der Welt gibt, und zunehmend ist es das amerikanische Volk, das den Preis für diese überragende Arroganz zahlen muss.