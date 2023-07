CNN

Amerikaner sollten eine Reise nach China wegen der Gefahr einer unrechtmäßigen Inhaftierung noch einmal überdenken, warnte das US-Außenministerium in einer am Freitag veröffentlichten aktualisierten Reisewarnung.

Obwohl in der vorherigen Empfehlung auch Festlandchina als Reiseziel der Stufe 3: Reisen überdenken aufgeführt wurde, lag dies an der Gefahr einer „willkürlichen Durchsetzung lokaler Gesetze“. Das Risiko einer unrechtmäßigen Inhaftierung wurde in der im März herausgegebenen Empfehlung als Grund für US-Reisende aufgeführt, „erhöhte Vorsicht walten zu lassen“.

Ein Sprecher des Außenministeriums erklärte, dass die Reisewarnung aktualisiert wurde, um US-Bürgern zu raten, wegen der Gefahr einer unrechtmäßigen Inhaftierung eine Reise nach Festlandchina noch einmal zu überdenken, da die chinesische Regierung „weiterhin an dieser Praxis“ der unrechtmäßigen Inhaftierung beteiligt sei.

„Das Außenministerium hat festgestellt, dass in der Volksrepublik China das Risiko einer unrechtmäßigen Inhaftierung von US-Staatsangehörigen durch die Regierung der Volksrepublik China besteht“, heißt es in den Gutachten von Ende Juni und März.

Die aktualisierte Empfehlung erfolgt in einer Zeit erhöhter Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China.

Außenminister Antony Blinken reiste letzten Monat nach Peking, um zu verhindern, dass die Beziehungen in einer Zeit anhaltenden Misstrauens weiter abstürzen. Auf einer Pressekonferenz zum Abschluss des Besuchs sagte Blinken, die USA und China hätten „Fortschritte“ bei der Wiederherstellung der Beziehungen gemacht, da beide Seiten sich über die Notwendigkeit einer „Stabilisierung“ der bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Supermächten einig seien.

Der führende US-Diplomat sagte auch, er habe die Fälle der drei Amerikaner angesprochen, die bekanntermaßen zu Unrecht in China inhaftiert seien: Kai Li, Mark Swidan und David Lin, und wies darauf hin, dass Verhandlungen im Gange seien, um ihre Freilassung zu erreichen.

Finanzministerin Janet Yellen wird diese Woche in die chinesische Hauptstadt reisen, um die Beziehungen zwischen China und den USA weiter zu stabilisieren.