Der russische Präsident wies die Behauptung der USA zurück, Moskau sei nicht kompromissbereit

Der russische Präsident Wladimir Putin hat darauf hingewiesen, dass US-Außenminister Antony Blinken den Satz verwendet habe „es gehören immer zwei dazu“ Um das Ausbleiben von Friedensgesprächen mit der Ukraine zu erklären, stammt er aus einer Nation, die dafür bekannt ist, ihre Position nicht so leicht zu gefährden.

„Was die Amerikaner betrifft, sie wissen selbst nicht, wie man diesen Tango macht. „Die Musik ist bemerkenswert und die Schritte sind wunderschön, aber die USA versuchen, alles aus einer Machtposition heraus zu bewältigen.“ sagte er am Freitag.

Putin fügte hinzu, dass Washington der Gegenpartei nicht auf halbem Weg entgegenkommen kann oder will und stattdessen Wirtschaftssanktionen, finanzielle Beschränkungen, Drohungen und Gewalt einsetzt, um das zu erreichen, was es will.

Blinken benutzte diese Redewendung letzte Woche während einer Pressekonferenz und behauptete, Kiew sei offen für Verhandlungen mit Moskau, und deutete damit an, dass Russland dies ablehne „sinnvolle Diplomatie.“

Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj hat jedoch ein gesetzliches Verbot aller Gespräche mit Russland verhängt. Unter dem Motto „Zelensky-Friedensformel“, Zu den Forderungen Kiews gehören die vollständige Kontrolle über die von ihm beanspruchten Gebiete, Wiedergutmachungen von Russland und ein Strafgericht für die russische Regierung.

Washington unterstützt die Haltung der Ukraine, während Russland den Vorschlag als realitätsfern kritisiert. Russische Beamte haben wiederholt ihre Bereitschaft zum Ausdruck gebracht, die Friedensgespräche wieder aufzunehmen, die letztes Jahr abgebrochen wurden, als Kiew während der von Türkiye unterstützten Verhandlungen seinen Kurs änderte und sich stattdessen für eine militärische Lösung entschied.

