“In de nabije toekomst en misschien wel voor altijd zal deze technologie alleen beschikbaar zijn voor mensen die al rijk zijn of op andere manieren bevoorrecht zijn”, zegt Meyer. “Voor zover dit een impact heeft en elk nageslacht een boost geeft, is (dit) niet iets dat voor iedereen even toegankelijk zal zijn. Net zoals rijkdom wordt geërfd, zijn dit letterlijk dingen die worden geërfd. Je zou je een wereld kunnen voorstellen waarin dit over generaties heen uitdraait en sociaal-economische kloven vergroot.”

Opleidingsniveau

De nieuwe peiling vergeleek de bereidheid van mensen om de vooruitzichten van hun kinderen op drie manieren te verbeteren: met behulp van SAT-voorbereidingscursussen, embryotesten en genbewerking op embryo’s. Het vond enige steun, zelfs voor de meest radicale optie, genetische modificatie van kinderen, die in de VS en veel andere landen verboden is. Ongeveer 28% van de ondervraagden zei dat ze dat waarschijnlijk zouden doen als het veilig was.

“Dit zijn belangrijke resultaten. Ze ondersteunen het bestaan ​​van een kloof tussen de over het algemeen negatieve houding van onderzoekers en gezondheidswerkers… en de houding van het grote publiek’, zegt Shai Carmi, een geneticus en statisticus aan de Hebreeuwse Universiteit in Israël, die embryoselectietechnologie bestudeert.

De auteurs van de nieuwe peiling worstelen met de gevolgen van informatie die ze hebben helpen ontdekken via een reeks van steeds grotere onderzoeken om genetische oorzaken van menselijke sociale en cognitieve eigenschappen, waaronder seksuele geaardheid en intelligentie, te lokaliseren. Dat omvat een vorig jaar gepubliceerd rapport over hoe de DNA-verschillen tussen meer dan 3 miljoen mensen verband houden met hoe ver ze op school waren gegaan, een levensresultaat dat gecorreleerd is met iemands intelligentie.

Het resultaat van dergelijk onderzoek is een zogenaamde “polygene score”, of een genetische test die aan de hand van genen kan voorspellen of – onder andere – iemand meer of minder kans heeft om naar de universiteit te gaan.

Natuurlijk zijn omgevingsfactoren van groot belang, en DNA is niet het lot. Toch zijn de gentesten verrassend voorspellend. In hun peiling zeiden de onderzoekers dat mensen moesten aannemen dat ongeveer 3% van de kinderen naar een top-100-universiteit zal gaan. Door een van de 10 IVF-embryo’s met de hoogste genscore te kiezen, zouden ouders die kans voor hun kind vergroten tot 5%.

Het is verleidelijk om het behaalde voordeel af te doen als verwaarloosbaar, maar “ervan uitgaande dat ze gelijk hebben”, zegt Carmi, is het eigenlijk “een zeer grote relatieve toename” van de kans om naar zo’n school te gaan voor de betreffende nakomelingen – ongeveer 67%.

Polygene voorspellingstests voor consumenten voor een aantal eigenschappen zijn al beschikbaar bij 23andMe. Dat bedrijf biedt bijvoorbeeld een ‘gewichtsrapport’ aan dat iemands body-mass index voorspelt. Carmi zegt dat onderwijsvoorspellingen en voorspellingen van de lichaamsmassa een vergelijkbare nauwkeurigheid hebben.