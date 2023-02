Politici overwegen volgens een rapport een nieuw congresbezoek aan Taiwan

De Select Committee on China van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden bespreekt of het een congresdelegatie naar Taiwan moet sturen, ondanks het besef dat een dergelijke stap Beijing waarschijnlijk op de hals zou halen, meldde Nikkei zondag, daarbij verwijzend naar een Amerikaanse wetgever.

Congreslid Rob Wittman (R-Virginia), die zitting heeft in de Select Committee on the Strategic Competition Between the US and the Chinese Communist Party, vertelde de Japanse outlet dat sommige leden van het panel de mogelijkheid onderzoeken om het zelfbestuurde eiland in een steunbetuiging.

Wittman gaf toe dat zo’n reis dat wel zou doen “Maak de Chinezen woedend.” Peking beschouwt het eiland als een onvervreemdbaar deel van zijn grondgebied.

“Maar ik denk dat het ongelooflijk belangrijk voor ons is om dat te doen, omdat je het signaal moet afgeven dat we sterk aan de kant van Taiwan staan.” hij legde uit.

De commissie voor China, die slechts een maand geleden werd opgericht nadat de Republikeinen het Huis overnamen na de tussentijdse verkiezingen, probeert te reageren op wat de VS beschouwen als toenemende uitdagingen van Beijing op verschillende gebieden, waaronder nationale veiligheid, handel en economie .









In een gesprek met Nikkei merkte Wittman op dat de delegatie een veldhoorzitting in Taiwan zou kunnen houden als de reis zou plaatsvinden.

In januari meldden Amerikaanse media dat de nieuwe voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, het eiland mogelijk al dit voorjaar zal bezoeken.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwde Washington tegen dergelijke stappen, terwijl het aandrong “bepaalde individuen in de VS om zich oprecht te houden aan het One China-principe.” McCarthy reageerde door te zeggen “Ik denk niet dat China me kan vertellen waar ik altijd en overal naartoe kan gaan.”

De spanningen tussen de VS en China lopen op sinds augustus, toen McCarthy’s voorganger, voorzitter Nancy Pelosi, Taiwan bezocht ondanks bezwaren van Peking. De verhuizing zette de Chinees-Amerikaanse banden aanzienlijk onder druk, waarbij Peking het bezoek afkeurde “extreem gevaarlijk” en beschrijft het als een bedreiging voor de regionale stabiliteit.

Sindsdien hebben verschillende Amerikaanse congresdelegaties het eiland bezocht, wat leidde tot verontwaardiging vanuit China.

Beijing beschouwt Taiwan als soeverein Chinees grondgebied onder zijn One China-beleid. Het eiland wordt sinds 1949 geregeerd door nationalisten, toen ze met Amerikaanse hulp het vasteland ontvluchtten nadat ze de Chinese burgeroorlog hadden verloren aan de communisten.