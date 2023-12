Amerikaanse vrouw gedood bij haaienaanval op de Bahama’s

Volgens de Royal Bahamas Police Force is een Amerikaanse vrouw gedood door een haai tijdens het paddleboarden op de Bahama’s.

De vrouw was aan het paddleboarden met een mannelijk familielid aan de achterkant van het Sandalen-resort, ongeveer driekwart mijl in zee, toen ze werd aangevallen, aldus de politie.

Een badmeester reageerde op een reddingsboot, aldus de politie. Er werd reanimatie toegepast, maar de verwondingen aan de rechterkant van haar lichaam waren te ernstig, aldus de politie.

Dante Carrer/Reuters

De vrouw, wier naam niet is vrijgegeven, zou in de veertig zijn en afkomstig zijn uit Boston, aldus de politie.

Volgens het International Shark Attack File van het Florida Museum of Natural History zijn vorig jaar wereldwijd vijf mensen omgekomen bij niet-uitgelokte aanvallen van haaien: één in de VS, twee in Egypte en twee in Zuid-Afrika.

Sandalen zei in een verklaring: „We zijn diep bedroefd door het tragische overlijden van een gast tijdens een paddleboard-activiteit bijna anderhalve kilometer uit de kust. We willen ons oprechte medeleven betuigen aan de familie en dierbaren van de gast. We blijven in nauw contact met hen en bieden alle mogelijke steun in deze moeilijke tijd.“

Will Gretsky van ABC News heeft bijgedragen aan dit rapport.