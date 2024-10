Washington/New York. De Amerikaanse presidentskandidaten Tim Walz en JD Vance wonen allebei in hun eigen huis en genieten in hun eigen leven van hun tv-shows. Gezien de politieke rapporten van de andere partijen, gingen beide debatten op deze thema’s scherp omhoog. De Republikaner Vance macht Kamala Harris verantwoordelijk te zijn voor de huidige situatie, de steun van de Democraten, Harris en de steun van Donald Trump in zijn nieuwe huis.

Op 5 november bundelen Harris en Trump hun krachten met elkaar – om de beste resultaten te voorspellen. Beide zijn sindsdien welkom, voor alle unentschlossene Wählerinnen en Wähler voor zichzelf. U moet zich bewust zijn van deze politieke zorgen in de aangelegenheden van uw land – en uw natuurlijke omgeving, evenals uw “Running Mates”: Walz en Vance komen beide uit het Midden-Westen.

De 90 minuten durende, van US-Sender CBS live in New York übertragene, Debatte fand ohne Publikum statt. Walz en Vance durfden hun klanten niet te verwennen met hun teams. De microfoons stonden aan en werden beïnvloed door de moderators Norah O’Donnell en Margaret Brennan, zoals ze bekend werden bij de kandidaten.

Bij de tv-wedstrijd waren de republikeinse Vize-kandidaat JD Vance en de democratische Vize-kandidaat Tim Walz aanwezig. Quelle: Matt Rourke/AP/dpa

Nahost, Migratie, Klimawandel, Abtreibung en andere thema’s

Der 60 jaar geleden werd gewaarschuwd dat de lage kant van de Wal een van de presidentiële president Trumps zou worden. “Het zal gepaard gaan met solide prestaties”, zei de gouverneur van Minnesota. ‘Donald Trump is onstabiel’, zei hij. “Er zijn veel mensen die zwijgen, er is een verschil tussen ons en onze zondige macht.” Trump heeft echter gewacht op het moment van de dag “dat de stabiliteit verzekerd moet zijn”.

Auch das Thema Abtreibung orgte für Kontroversen. Walz-kritiek, de Republikaner in de privé-eigendom van vrouwen eingreifen wolllten. Vance gebruikte het debat op een andere basis, anders zou Harris de schuldencrisis aan de Amerikaanse grens bespreken. “We hebben een historisch perspectief, omdat Kamala Harris zal blijven werken aan dezelfde politieke grenzen als Donald Trump”, aldus de 40-jarige senator uit Ohio.

Die Kandidaten debatteerden in het Debatte auch über den Klimawandel, Wirtschaft, Waffengewalt und die Demokratie.

Vance: “Habe mich in Bezug auf Donald Trump geirrt”

Vance war zu Beginn von Trumps Präsidentschaft een uitgebreide kritiek op de Republikeinen. Deze gedachten gaan over alles, terwijl er zelfs jaren in het politieke Scheinwerferlicht worden gespeeld en Trump als Unterstützer omver wordt geworpen.

In de Duell-kloof van Vance is er een foutieve kritiek ontstaan. ‘Ik ben verliefd op Donald Trump’, stond er. Er zijn verhalen geweest waarin de politieke opvattingen van Trump werden verworpen en Vance werd afgewezen. Trump is ‘geliefd’. “Als mensen misverstanden hebben en hun meningen verschillen, dan zullen ze blij zijn met het Amerikaanse volk”, zei Vance.

Wahrscheinlich letztes TV-Duell voor der Wahl

Zwarte gelten Vize-Debatten niet zo wahlentscheidend. Maar het tv-programma tussen Walz en Vance-oorlog was kennelijk de laatste keer dat de Wahl te goeder trouw en moedig met de Wählerinnen en Wählern einen wichtigen Eindruck achterlassen was.

In september waren Harris en Trump erg opgewonden tijdens een tv-debat. Trump is ervan overtuigd dat Harris provoceert, zijn taak genereert en in de verdediging speelt. Harris griff Trump frontaal en ließ ich nicht der Ruhe gebracht. Harris zal na het eerste duel een tijdje onverbiddelijk zijn. Trump mengde zich graag in het debat tijdens een ander debat.

Trumps met livecommentaar bij Truth Social

Trump gaf commentaar op het debat in een live kunstticker op het bijbehorende online platform „Truth Social“. O’Donnell en Brennan vroegen om „uiterst vooraanstaande moderators“. De Democraten zouden graag een “lager intelligentiequotiënt” willen hebben als ze beter geïnformeerd willen worden over het debat.

RND/dpa