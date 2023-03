Filadelfia

Waar drugsgebruikers en mensen die met hen werken in Philadelphia over praten, is de geur. De geur van rottend vlees uit open geïnfecteerde wonden.

Sommige gebruikers zeggen dat ze zich schamen voor de toestand van hun lichaam, maar meer een gevoel van urgentie. Ze hebben hulp nodig. De wonden doden hen.

“Het is absoluut verschrikkelijk. Dat is echter de realiteit’, zegt James Sherman, bekend als Sherm in de wijk Kensington in Philadelphia, waar hij ooit drugs gebruikte en waar hij nu mensen probeert te helpen die nog op straat leven.

De behoefte aan hulp is de afgelopen drie jaar urgenter geworden, omdat het kalmeringsmiddel voor dieren xylazine, ook wel tranq genoemd, een groter deel van Philly’s straatfentanylvoorraad is geworden. Xylazine kan grote wonden veroorzaken die niet genezen, ongeacht waar u het injecteert en ze kunnen verschijnen, zelfs als u het snuift of rookt. Infecties komen vaak voor en kunnen zelfs tot amputaties leiden.

‘Sommige mensen zijn er nog niet klaar voor om dat in te zien,’ zei Sherman. “Het is letterlijk het vlees van mensen dat aan het rotten is, en je kunt het ruiken.”

Kensington heeft de veranderende aard van de Amerikaanse verslavingscrisis gezien. Het staat bekend als een plek om heroïne te kopen onder de verhoogde spoorlijn, op korte afstand maar een wereld verwijderd van de zakelijke en toeristische centra van de binnenstad.

Heroïne werd verdreven door de krachtigere synthetische opioïde fentanyl. Maar de effecten van fentanyl houden niet zo lang aan als heroïne, en daarom werd xylazine aan straatfentanyl toegevoegd om ‘het benen te geven’, aldus Sarah Laurel, die Savage Sisters oprichtte, de schadebeperkingsgroep die Sherman in dienst heeft.

Xylazine is niet goedgekeurd voor mensen, maar het is overal verkrijgbaar voor dierenartsen om grote dieren zoals paarden te verdoven. Net als een opioïde kan het pijn doden, maar het kan niet worden teruggedraaid met Narcan, ook wel bekend als naloxon, dat wordt gebruikt om overdoses opioïden te behandelen, volgens de Amerikaanse Drug Enforcement Agency. Aangezien xylazine meestal wordt gemengd met fentanyl, kan naloxon een persoon met een overdosis helpen door het opioïde tegen te gaan, hoewel andere maatregelen nodig kunnen zijn. Werknemers van Savage Sisters dragen nu zuurstoftanks bij zich.

Ik had mijn hand kunnen verliezen maggie

Het medicijn heeft bijwerkingen zoals ’tranq walk’, waarbij mensen zich niet bewust lijken te zijn van hun omgeving, samen met zweren en wonden.

Een gebruiker, Maggie, vertelde CNN wat ze heeft gezien. “Je schiet omhoog en je mist, je krijgt een zweer. Als je je pijn niet verzorgt, beland je in een ziekenhuis met een gaatje,’ zei ze. Het was haar overkomen. Het begon als een puistje, en toen werd het groter, en toen liet de huid los en had ze een wond ter grootte van een halve dollar. “Ik had mijn hand kunnen verliezen.”

Tranq drukte zo’n drie jaar geleden zijn stempel op de straatdrugs in Philadelphia. Toen zagen artsen, gebruikers en degenen die hen probeerden te helpen een verschil.

Dr. Joseph D’Orazio, een spoedarts en specialist in verslavingsgeneeskunde in het Temple University Hospital, zei dat patiënten grote wonden begonnen te krijgen die anders waren dan het typische gebruik van injectiedrugs. “Deze wonden waren veel dieper, veel ernstiger, er waren grote necrotische gebieden,” zei hij. “Ze zaten diep in de pezen. Soms kun je de botten zien en we begonnen meer patiënten te zien die amputaties nodig hadden.”

Aanvankelijk was er geen vraag naar xylazine.

“Niemand kwam naar Kensington om tranq te kopen, ze kwamen om heroïne te halen”, zei Laurel van de Savage Sisters-groep. “Je gaat niet naar je drugsdealer en zegt: ‘Heb je hier een voedingsetiket bij?’ … Je krijgt wat je krijgt, en je raakt niet van streek.” En wat je ook krijgt, je voelt uiteindelijk een fysieke dwang om te doen, zei ze.

D’Orazio, die ook een straatkliniek in Kensington runt, zei: “Ik heb sommige mensen horen zeggen: ‘Alles bevat fentanyl behalve fentanyl’.” , waardoor het aantal sterfgevallen door een overdosis in de VS naar recordhoogtes is gestegen. Maar in Kensington heeft de voorraad fentanyl nu ook versnijdingsmiddelen. Xylazine zit in 9 van de 10 monsters van in het laboratorium geteste dope in Philadelphia. “Wat we zien is dat de zakken met fentanyl soms geen fentanyl bevatten… het is gewoon xylazine,” zei hij.

Xylazine is het meest geconcentreerd in Philadelphia, volgens Dr. Rahul Gupta, directeur van het Office of National Drug Control Policy. Maar het is in alle 50 staten, vertelde hij aan CNN.

Ik kom liever van fentanyl en heroïne af dan van xylazine Dana

Het Witte Huis beschouwt xylazine als een potentiële “opkomende dreiging”, die zou leiden tot de ontwikkeling van een federaal plan om dit aan te pakken, zei hij.

En vorige week maakte de Amerikaanse Food and Drug Administration bekend actie te hebben ondernomen om de illegale invoer van xylazine te stoppen.

Dat zou de verspreiding van xylazine, voor het eerst opgemerkt in Puerto Rico in de jaren 2000, door het hele land kunnen vertragen. Maar in Kensington kunnen er meer onbedoelde gevolgen zijn.

Xylazine-ontwenning kan intense angst en dysforie veroorzaken, zei D’Orazio, en de medicijnen die worden gebruikt om opioïde-ontwenning te behandelen, werken niet goed voor xylazine. Dat maakt de volksgezondheidscrisis erger. “Mensen vermijden het ziekenhuis omdat ze het gevoel hebben dat ontwenning niet goed kan worden beheerd,” zei hij. “Ze gaan langer mee en de ziekte wordt erger voordat ze binnenkomen.”

Dana, die naar Savage Sisters kwam om haar wonden te laten behandelen, zei dat ze hevig ziek was toen ze zich terugtrok van xylazine. ‘Ik kom liever van fentanyl en heroïne af dan van xylazine’, zei ze.

Er bestaat ook de angst dat iets nog ergers het momenteel goedkope en wijdverbreide xylazine zou kunnen vervangen als het moeilijker wordt om er aan te komen.

Noch D’Orazio noch Laurel denken dat het verminderen van het aanbod veel zal doen voor mensen die verslaafd zijn en zonder huis in Kensington.

D’Orazio zei dat er meer betaalbare huisvesting nodig was, meer toegang tot gezondheidszorg, minder beperkingen op medicijnen die verslaving behandelen, en minder stigma op wat hij zegt dat een chronische ziekte is, zoals diabetes. Maar hij voegde eraan toe dat er ook meer aandacht moet zijn voor het voorkomen van drugsgebruiksstoornissen, wat betekent dat er naar de geestelijke gezondheidszorg moet worden gekeken. Zijn patiënten hadden vaak jeugdtrauma’s opgelopen, zoals mishandeling en verwaarlozing. Er moet meer “vroegtijdige interventie zijn voor mensen met een trauma in hun leven”, zei hij.

Maurice, wiens stem hees is sinds hij een paar maanden geleden in de nek werd geïnjecteerd met verdoving en fentanyl, zei: “Veel mensen hebben pijn uit hun verleden waar ze mee te maken hebben, en ze proberen zichzelf te verdoven.”

In gesprekken met CNN over waarom ze naar Savage Sisters waren gekomen, brachten verschillende mensen bijna onmiddellijk pijnlijke ervaringen uit het verleden naar voren, zoals verkrachting of misbruik, alsof die herinneringen net onder de oppervlakte sudderden. Maggie zei dat, op 66-jarige leeftijd: “Het is een lang leven geweest, geloof me, deze shit doen … dingen die ik onder ogen moet zien. Ik moet een soort therapie krijgen. Dit ding is me overkomen toen ik vijf jaar oud was, wat mij niet had mogen overkomen.”

We moeten stoppen met het isoleren van de substantie en verder kijken Sarah Laurel, Wilde Zusters

Laurel, zelf een herstellende heroïneverslaafde, noemt iedereen die ze ontmoet en probeert te helpen in Kensington haar ‘vriend’.

“De mensen die hier hun pijn verdoven met middelen, of het nu heroïne, alcohol of cocaïne is, we moeten de pijn aanpakken, we moeten stoppen met het isoleren van de stof en verder kijken”, zei ze.

Savage Sisters biedt verschillende programma’s voor geestelijke gezondheid aan voor mensen in hun herstelhuizen, en Laurel zegt dat het erg duur is, maar de moeite waard. Ze heeft hard moeten werken om geld in te zamelen. “Totdat het hen rechtstreeks raakt, kan het niemand iets schelen. Het is lelijk. Het is niet schattig, leuk om je geld of tijd aan te schenken, toch? Het is moeilijk. Het is ruw. Het is zielig. Het is pijnlijk. … Ik moest manieren bedenken om mensen ervan te overtuigen dat we het redden waard zijn.”

Sommige nieuwsorganisaties hebben xylazine ‘de zombiedrug’ genoemd. Laurel heeft een hekel aan die term. “De enige manier waarop je van een zombie af kunt komen, is door hun hersenen te doden”, zei ze. ‘Waarom zeg je dat over mijn vrienden? Waarom zeg je dat over een mens? Het is al moeilijk genoeg om mensen zover te krijgen dat ze om ons geven.”