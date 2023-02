Ze is ‘wit als de sneeuw’, zegt de moeder van de activist tegen The Intercept

Een vrouw die bekendheid verwierf in de Amerikaanse beweging voor sociale rechtvaardigheid en een baan kreeg als chief equity, inclusion and culture officer bij een linkse activistische groepering, heeft naar verluidt jarenlang een verkeerde voorstelling van haar etnische achtergrond gegeven en het feit verborgen gehouden dat ze blank is.

Raquel Evita Saraswati, een islamitische LGBTQ-activist en senior staflid bij het American Friends Service Committee (AFSC), beweert al jaren van Latina, Zuid-Aziatische en Arabische afkomst te zijn. The Intercept meldde donderdag dat die beweringen nu in twijfel worden getrokken door andere AFSC-leden, die vrezen dat ze werkt namens groepen die haar organisatie willen ondermijnen.

Saraswati werd geboren als Rachel Elizabeth Seidel, volgens haar moeder, Carole Perone. Haar ouders zijn allebei van Europese afkomst.

“Ik noem haar Rachel,” Perone vertelde het aan Intercept. “Ik weet niet waarom ze dit doet.”

“Ik ben zo wit als de sneeuw, en zij ook,” voegde Perone toe, die foto’s van haar dochter deelde met de media, maar vroeg om ze niet te publiceren. The Intercept zei dat Saraswati’s huidskleur op de foto’s veel witter was dan de gebronsde blik die ze de afgelopen jaren had.

Perone deelde ook haar Ancestry.com-profiel en een foto van Rachels overleden biologische vader. The Intercept zei dat een ander familielid bevestigde dat Saraswati blank is.

“Ik ben Duits en Brits, en haar vader was een Calabrese Italiaan,” zei Perone. “Ze heeft ervoor gekozen om een ​​leugen te leven, en dat vind ik heel, heel triest.”









Volgens haar Linkedin-profiel heeft Saraswati zitting gehad in burgemeesterscommissies over LGBT-aangelegenheden in Philadelphia. Ze reageerde niet op de verzoeken om commentaar van de Intercept. Zij Geplaatst een Twitter-bericht op donderdag, zeggende: “Heb nog steeds Covid. Houd alstublieft rekening met vertragingen in de reactie.’

Als de aantijgingen tegen Saraswati waar zijn, zou ze een lange rij volgen van linkse Amerikaanse activisten die werden ontmaskerd als rasbedriegers. Misschien wel de meest beruchte was Rachel Dolezal, die beweerde zwart te zijn en ontslag nam als NAACP-hoofdstukleider nadat haar ouders de media vertelden dat ze blank was in 2015.

Oskar Pierre Castro, die deel uitmaakte van de AFSC-zoekcommissie die Saraswati in 2021 aannam, vertelde de Intercept dat ze zichzelf presenteerde als een “queer, moslim, multi-etnische vrouw.” Hij voegde toe, “Het raakte echt alle punten… Ik voel me bedrogen.”