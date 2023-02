CNN

De Canadese premier Justin Trudeau zei zaterdag dat op zijn bevel een “niet-geïdentificeerd object” was neergeschoten boven het Canadese luchtruim.

“Ik gaf opdracht tot het neerhalen van een niet-geïdentificeerd object dat het Canadese luchtruim schond. @NORADCommand schoot het object boven de Yukon neer. Canadese en Amerikaanse vliegtuigen werden door elkaar geschud en een Amerikaanse F-22 schoot met succes op het object,” Trudeau aldus op Twitter.

Trudeau zei dat hij zaterdag met de Amerikaanse president Joe Biden had gesproken en dat Canadese troepen de hersteloperatie voor objecten zullen leiden.

De Canadese minister van Defensie Anita Anand twitterde zaterdag dat ze het incident had besproken met de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin “en opnieuw bevestigde dat we onze soevereiniteit altijd samen zullen verdedigen.”

CNN heeft contact opgenomen met het Witte Huis voor commentaar.

Het North American Aerospace Defense Command zei eerder zaterdag dat het “een hooggelegen luchtobject” boven Noord-Canada in de gaten hield, en dat er militaire vliegtuigen in het gebied opereerden vanuit Alaska en Canada, volgens een persbericht van het bureau.

Het is niet duidelijk wat het object is en of het verband houdt met de vermoedelijke Chinese spionageballon die vorige week is neergeschoten of een ander object dat vrijdag boven Alaska is neergeschoten.

Global News berichtte over NORAD’s detectie van het object eerder zaterdag.

Op vrijdag schoot het Amerikaanse leger een “object op grote hoogte” boven Alaska neer nadat Amerikaanse functionarissen hadden vastgesteld dat het een “redelijke bedreiging vormde voor het burgerluchtverkeer”, aangezien het op 40.000 voet vloog. Het object werd neergehaald door jachtvliegtuigen die waren toegewezen aan US Northern Command, en Biden noemde de operatie een “succes”. Bergingsteams proberen nu het puin op te halen dat op het ijs in de territoriale wateren van de VS ligt.

Hoewel ambtenaren tot nu toe geen indicatie hebben gegeven dat het neergeschoten object boven Alaska überhaupt verband houdt met de Chinese spionageballon, zijn details schaars.

Een week eerder schoten Amerikaanse militaire straaljagers de vermoedelijke Chinese surveillanceballon boven de Atlantische Oceaan neer, waarmee een einde kwam aan een opmerkelijk publiek drama dat leidde tot een diplomatieke ruzie tussen Washington en Beijing toen het Amerikaanse publiek de ballon volgde van Montana helemaal tot aan de Carolina’s.

De regering-Biden is deze week onderworpen aan een hele reeks vragen over de timing van het besluit van de president om de spionageballon te schieten.

Dit verhaal en de kop zijn bijgewerkt.