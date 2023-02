Bemanningen van Union Pacific werden opgeroepen om het toneel op te ruimen nadat 31 auto’s met kolen waren ontspoord in Nebraska

Een Union Pacific-trein met kolen is dinsdagochtend catastrofaal ontspoord aan de oostelijke rand van Göteborg, Nebraska. Hulpdiensten en spoorwegpersoneel werden ter plaatse gestuurd om op te ruimen nadat 31 auto’s met kolen in een verwrongen wrak waren gevallen.

“Het lijkt de hele tijd te gebeuren”, lokale bewoner Jesse Ambler vertelde de Daily Mail. “De spoorwegmaatschappij blijft mensen ontslaan en steeds langere treinen bouwen, maar met minder mensen om de sporen te onderhouden.” legde hij uit en beschreef het door rampen geteisterde traject als “een van de drukste spoorwegen in Amerika.”

Union Pacific beweerde “Niemand raakte gewond” in een dinsdag vrijgegeven verklaring, waaruit bleek dat het treinverkeer op een van de drie hoofdsporen al was heropend, minder dan zes uur na het ongeval. De oorzaak was nog steeds “in onderzoek.”

Vorig jaar waren er nog drie andere ontsporingen in de Union Pacific in het gebied. Een andere kolentrein ontspoorde in mei ten zuidoosten van Göteborg, slechts een maand later gevolgd door een soortgelijk incident in de buurt van de stad. De derde treffer in november nabij het naburige Lexington.









De crash van dinsdag komt omdat het Amerikaanse publiek steeds meer verontrust is over een schijnbare toename van ongevallen, na een catastrofaal incident in Oost-Palestina, Ohio eerder deze maand. Een trein in Norfolk Southern met 10 auto’s vol gevaarlijke stoffen ontspoorde op mysterieuze wijze op een recht stuk spoor op 3 februari, waarbij giftige chemicaliën, waaronder vinylchloride, in de omgeving lekten. Lokale autoriteiten en de spoorwegmaatschappij, vastbesloten om het treinverkeer te hervatten, staken het vinylchloride in brand in wat aan de stedelingen werd uitgelegd als een kluis. “gecontroleerde verbranding.”

Deskundigen hebben echter gewaarschuwd dat het wrak en de enorme giftige wolk die door de brandwond is ontstaan, aanleiding kunnen geven tot een van de ergste milieurampen in de geschiedenis van de VS. In een video die door de lokale bevolking op sociale media werd geplaatst, bleek de Ohio-rivier, die drinkwater levert aan een tiende van de Amerikaanse bevolking, grondig vervuild te zijn. Het vermeende falen van transportsecretaris Pete Buttigieg om resoluut op te treden – of helemaal niet, totdat er bijna drie weken waren verstreken sinds de crash – om de situatie in Oost-Palestina aan te pakken, heeft geleid tot oproepen tot zijn ontslag.