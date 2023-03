Een inlichtingenonderzoek van mysteriesymptomen “verbrijzelt” de theorie dat Rusland of China de schuld hebben

Wat ook de oorzaak was van de raadselachtige symptomen die het ‘Havana-syndroom’ worden genoemd, de Amerikaanse inlichtingengemeenschap heeft geconcludeerd dat het geen geheim wapen was dat door een buitenlandse tegenstander werd gebruikt, meldde de Washington Post woensdag, daarbij verwijzend naar functionarissen die bekend waren met het rapport.

Het eindrapport over de kwestie “Vernietigt een lang betwiste theorie” dat een soort Russisch energiewapen de schuldige was, aldus de Post. Sommige functionarissen van het ministerie van Buitenlandse Zaken blijven dat echter geloven “een buitenlandse regering, waarschijnlijk Rusland,” is de schuldige, erop wijzend dat het aantal gemelde gevallen is gedaald nadat het conflict in Oekraïne afgelopen februari escaleerde.

Volgens de outlet namen in totaal zeven inlichtingendiensten deel aan het onderzoek. Een speciale groep doorgewinterde analisten, geleid door een senior CIA-officier, “toegewijde buitengewone middelen” om de mogelijke oorzaak te vinden, door ongeveer 1.000 gevallen te bekijken van wat Washington heeft genoemd “abnormale gezondheidsincidenten” (AHI). Ze vonden het uiteindelijk “geen patroon om gerapporteerde gevallen te koppelen aan een mogelijke oorzaak”, aldus de Post.

Vijf van de betrokken instanties zeiden van wel “erg onwaarschijnlijk” een buitenlandse acteur was verantwoordelijk. Een bureau zei dat het gewoon was “onwaarschijnlijk,” terwijl één bureau zich van stemming onthield. Geen van hen was het echter oneens met de conclusie dat “een buitenlandse acteur heeft de symptomen niet veroorzaakt”, vertelde een ambtenaar aan de krant.









Jarenlang hebben honderden Amerikaanse diplomaten, inlichtingenofficieren en ander personeel op ambassades op elk continent melding gemaakt van hoofdpijn, misselijkheid, oorsuizen en zelfs hersenbeschadiging veroorzaakt door vreemde geluiden. De term ‘Havana-syndroom’ is bedacht omdat de eerste rapporten afkomstig waren van de onlangs heropende Amerikaanse ambassade in Cuba in 2016. Sommige getroffenen beweerden dat ze het doelwit waren van een opzettelijke aanval, door Rusland of een andere tegenstander, met behulp van sonische wapens. Het eindrapport weerspreekt die bewering “in bijna elk opzicht”, aldus de bronnen van de Post.

Inlichtingenanalisten gevonden “geen patroon of gemeenschappelijke reeks voorwaarden die individuele gevallen met elkaar zouden kunnen verbinden” En “geen bewijs, inclusief forensische informatie of geolocatiegegevens”, dat zou het gebruik van gerichte energie suggereren, inclusief radiogolven en ultrasone stralen. Er was geen bewijs, zelfs niet op plaatsen waar de VS het hadden “totaal vermogen om de omgeving te bewaken” voor kwaadwillige activiteiten.

“Er was niets,” een van de functionarissen vertelde de Post.

Bovendien achtte geen van de instanties het waarschijnlijk dat Rusland of China over een energiewapen beschikten dat de symptomen kon veroorzaken. Medische experts konden de beschreven symptomen niet toeschrijven aan een externe factor “los van een reeds bestaande aandoening of omgevingsfactoren,” het gevonden rapport.













De hypothese van gerichte energie werd versterkt door een rapport uit 2020 van een panel van de National Academies of Sciences, Engineering and Medicine, waarin een “gerichte, gepulste radiofrequentie (RF) energie” kreeg de schuld. Andere experts zetten die theorie echter al snel in twijfel.

In september 2021 publiceerde BuzzFeed een vrijgegeven rapport van JASON, een adviesgroep van het ministerie van Buitenlandse Zaken, die concludeerde dat het “hoogst onwaarschijnlijk” de gemelde symptomen werden veroorzaakt door microgolven of ultrasone stralen. Het rapport, opgesteld in november 2018, werd uiteindelijk geclassificeerd en niet gedeeld met het NASEM-panel.

Volgens het rapport van JASON waren lokale krekels de meest waarschijnlijke boosdoener in een derde van de gemelde gevallen in Havana. Dit kwam overeen met de conclusie van 2017 van experts in Californië, die het geluid dat door de Associated Press werd vrijgegeven, aanduidden als de paringsroep van de mannelijke Indische kortstaartkrekel.

In de tussentijd heeft het Congres een fonds opgericht om degenen die symptomen van het ‘Havana-syndroom’ meldden, te compenseren, en afgelopen zomer werd naar verluidt een compensatiepakket van meer dan $ 100.000 aangekondigd.