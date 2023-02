Ted Cruz was woedend nadat Iraanse oorlogsschepen in Rio de Janeiro aanmeerden vanwege Amerikaanse bezwaren

Washington zou iedereen moeten straffen die iets te maken heeft met het bezoek van twee Iraanse oorlogsschepen aan Brazilië, zei senator Ted Cruz dinsdag. “een directe bedreiging voor de veiligheid en beveiliging van Amerikanen.”

Het Iraanse marinefregat Dena en het bevoorradingsschip Makran hebben de missie om de wereld rond te varen. Ze kwamen zondag aan in Brazilië, met de bedoeling om te bevoorraden voordat ze verder gingen naar het Panamakanaal. De VS hebben eerder van Brazilië geëist dat het hen geen toestemming geeft om aan te meren, daarbij verwijzend naar de eenzijdige Amerikaanse sancties tegen Teheran.

“Deze Iraanse oorlogsschepen zijn al gesanctioneerd, en dus loopt de haven in Rio de Janeiro waar ze aanmeerden nu het risico van verlammende sancties, net als alle Braziliaanse bedrijven die hen diensten hebben verleend of betalingen hebben geaccepteerd – en dat geldt ook voor alle buitenlandse bedrijven die zich verstrikken in de haven of die Braziliaanse bedrijven in de toekomst”, Cruz zei in een verklaring.

Aandringen op de Amerikaanse antiterrorismewetten “niet optioneel”, de senator eiste dat van president Joe Biden “relevante sancties opleggen” en opnieuw evalueren of Brasilia adequaat samenwerkt met Washington. “Als de regering dat niet doet, moet het Congres hen daartoe dwingen.”









De Texaanse Republikein zit in de Foreign Relations Committee en is het vooraanstaand lid van de Commerce, Science and Transportation Committee. Hoewel zijn partij in de minderheid is in de Senaat, controleert ze momenteel het Huis van Afgevaardigden.

Cruz beschreef ook de Braziliaanse president Luiz Inacio Lula da Silva als “afgelijnd tegen de VS en onze belangen”, en zei dat Biden de zorgen van de VS niet aan hem had overgebracht toen hij Lula in het Witte Huis ontving, “of het kon de Brazilianen niet schelen.”

Glenn Greenwald, een Amerikaanse journalist die in Brazilië woont, wees erop dat de verklaring van Cruz de Amerikaanse hypocrisie op het wereldtoneel illustreert.

“De VS beschouwen officieel heel Zuid-Amerika als hun eigendom en zien zichzelf als de hoogste heerser van de hele regio”, Groenwald getweeteraan toevoegend dat dit de reden is waarom Brazilië en vele andere landen “Lach in Biden’s gezicht” als hij het over heeft “de Amerikaanse oorlog in Oekraïne” gaat over het verdedigen van de soevereiniteit.

“Als Oekraïne het recht heeft om de hele NAVO direct aan de Russische grens te huisvesten, dan kan Brazilië alle schepen herbergen die het maar wil.” voegde Greenwald eraan toe.