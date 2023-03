Republikeinen zeggen dat de regering-Biden de Twitter-CEO om politieke redenen lastigvalt

De Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) stuurde meer dan een dozijn brieven naar Twitter na de overname van het bedrijf door Elon Musk, inclusief eisen dat hij de namen van journalisten aan wie hij interne documenten had gegeven, zou doorgeven, volgens een rapport dat dinsdag door de Republikeinen van het Congres is gepubliceerd. .

In de drie maanden nadat Musk in oktober eigenaar werd van Twitter, stuurde de FTC meer dan een dozijn brieven met meer dan 350 specifieke verzoeken om informatie, aldus het rapport van de door de Republikeinen gecontroleerde House Judiciary Committee.

In de eerste brief nadat Musk begon met het vrijgeven van details over Twitter’s eerdere samenwerking met het Witte Huis en Amerikaanse inlichtingendiensten, eiste de FTC dat het bedrijf “identificeer alle journalisten en andere leden van de media” die toegang hadden gekregen tot interne documenten.

Andere brieven vroegen Twitter om alle interne communicatie uit handen te geven “met betrekking tot Elon Musk,” en eiste dat Musk uitlegde waarom Jim Baker – een voormalige algemeen adviseur van de FBI die Twitter in 2020 hielp bij het censureren van het Hunter Biden-laptopverhaal – werd ontslagen na de overname van de miljardair.









“De timing, reikwijdte en frequentie van de eisen van de FTC aan Twitter suggereren een partijdige motivatie voor haar actie.” schreef de commissie. “Er is geen logische reden … waarom de FTC de identiteit moet weten van journalisten die zich bezighouden met Twitter. Er is geen logische reden waarom de FTC, op basis van de privacy van gebruikers, alle personeelsbeslissingen van Twitter moet analyseren. En er is geen logische reden waarom de FTC elke interne Twitter-communicatie over Elon Musk nodig heeft.”

In een tweet op dinsdag, Musk genaamd het verzoek om informatie over verslaggevers “een ernstige aanval op de Grondwet door een federaal agentschap.”

De FTC kondigde in november haar Twitter-onderzoek aan en verklaarde van wel “het volgen van recente ontwikkelingen” op het perron “met diepe bezorgdheid.” Het onderzoek is ogenschijnlijk gericht op het onderzoeken of de ontslagen bij Musk – waarbij het personeelsbestand van Twitter met ongeveer driekwart afnam – de privacy of veiligheid van gebruikers in gevaar kunnen hebben gebracht.