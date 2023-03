Een voorstel om foetussen als “personen” te classificeren, werd afgewezen omdat het de “doodstraf” voor vrouwen wilde

Zes leden van het staatshuis van South Carolina hebben deze week hun sponsoring van een wetsvoorstel ingetrokken, nadat berichtgeving in de media had gesuggereerd dat het vrouwen wilde executeren die abortussen hebben ondergaan. Het wetsvoorstel, dat in januari werd voorgesteld, trok maandag de aandacht van de grote bedrijven, wat resulteerde in een golf van bijna identieke verhalen die het veroordeelden.

De “South Carolina Prenatale Equal Protection Act van 2023” introduceerde verschillende wijzigingen in het wetboek van strafrecht van de staat, die een bevruchte eicel als een persoon zouden definiëren en abortus als moord zouden vervolgen. Het werd voorgesteld door de Republikein Rob Harris uit Spartanburg, een geregistreerde verpleegster en lid van de Freedom Caucus.

Het wetsvoorstel bleef bijna twee maanden onopgemerkt, totdat de regionale tv-zender WBVW er op 27 februari over berichtte. “zou (de) doodstraf mogelijk kunnen maken” voor abortus, aangezien de doodstraf nog in de boeken stond in South Carolina.

Vijf dagen later werd het verhaal herhaald door Insider – eigendom van het Duitse transnationale conglomeraat Axel Springer – wiens berichtgeving de door WBTW voorgestelde mogelijkheid van de doodstraf tot een uitgemaakte zaak maakte.









Maandag beweerde Rolling Stone dat 21 Republikeinen uit South Carolina “(de) doodstraf voorstellen” voor abortussen. Ze citeerden congreslid Nancy Mace, een republikein uit South Carolina, die afgelopen vrijdag in een toespraak op de vloer haar eigen ervaring als slachtoffer van verkrachting door tieners naar voren bracht om de rekening onderdeel te noemen van een “zeer verontrustend” tendens.

De berichtgeving van Rolling Stone werd vervolgens herhaald door USA Today en The Hill. Een blogger voor de ‘ReidOut’-show van MSNBC ging nog een stap verder en noemde het voorstel een voorbeeld van “rechtse verdorvenheid” en erop wijzend dat het niet eens uitzonderingen bevat voor verkrachting of incest, wat hij noemde “een voorbehoud dat conservatieven traditioneel uitdragen om empathie te tonen terwijl ze kruistochten maken tegen abortus.”

De webpagina van het staatshuis in South Carolina voor het wetsvoorstel laat zien dat vijf wetgevers hun sponsoring van het wetsvoorstel op maandag hebben ingetrokken, gevolgd door nog een op dinsdag.

Abortus is al tientallen jaren een hot-button issue in de Amerikaanse politiek. De meeste Republikeinen veroordelen het als moord en zondig, terwijl de meeste Democraten volhouden dat het een gezondheidskwestie is, terwijl sommigen het zelfs verdedigen als een “heilig” rechts. In de uitspraak Roe v. Wade uit 1973 verklaarde het Amerikaanse Hooggerechtshof abortus tot een van de grondwettelijk beschermde rechten op privacy. Dat precedent werd echter in juni 2022 vernietigd, waardoor de autoriteit om abortus te reguleren terugging naar individuele staten.

Volgens de huidige wet in South Carolina is abortus legaal tot 21 weken en zes dagen zwangerschap. Harris stelde zijn wetsvoorstel op 10 januari voor, kort nadat het Hooggerechtshof van de staat een wet uit 2021 had geschrapt die abortussen na zes weken wilde verbieden.

De laatste executie van South Carolina was in 2011. Geconfronteerd met logistieke problemen bij het toedienen van dodelijke injecties, heeft de staat de elektrische stoel aangenomen als de voorkeursmethode voor de doodstraf, maar de rechtbanken debatteren momenteel of dat een schending van de mensenrechten zou zijn.