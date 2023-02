Amerikaanse aandelen zijn tot onhoudbare hoogtepunten gestegen en zouden binnen enkele maanden met 26% kunnen crashen, waarschuwde de topstrateeg van Morgan Stanley.

In een analistennota zei de belangrijkste Amerikaanse aandelenstrateeg van de bank, Mike Wilson, dat het huidige niveau van aandelenwaarderingen kan worden vergeleken met de “doodszone,” een term in de bergsport die een hoogte beschrijft die zo hoog is dat klimmers niet genoeg zuurstof hebben om te ademen.

“Veel dodelijke slachtoffers bij bergbeklimmen op grote hoogte zijn veroorzaakt door de dodelijke zone, hetzij direct door verlies van vitale functies, hetzij indirect door verkeerde beslissingen genomen onder stress of fysieke verzwakking die tot ongelukken hebben geleid,” Wilson schreef.

“Dit is een perfecte analogie voor waar aandelenbeleggers zich vandaag bevinden, en eerlijk gezegd, waar ze de afgelopen tien jaar vaak zijn geweest,” hij voegde toe.

De metafoor geeft aan tot welke buitensporige niveaus de aandelenkoersen sinds het begin van dit jaar zijn gestegen. Wilson suggereerde dat de S&P 500 binnen enkele maanden zou kunnen dalen tot 3.000 punten, een daling van ongeveer 26% ten opzichte van de huidige niveaus. “het is tijd om terug te gaan naar het basiskamp voordat de volgende gids minder verdient.”

De grimmige voorspelling volgt op wat veel analisten het slechtste jaar voor de aandelenmarkt sinds de financiële crisis van 2008 noemen. Alle drie de indexen kelderden in 2022, waarbij de Dow Jones Industrial Average het jaar met 8,8% afsloot, terwijl de S&P 500 met 19,4% zakte en de Nasdaq Composite met 33,1% kelderde.

“De bearmarktrally die in oktober begon met redelijke prijzen en lage verwachtingen, is veranderd in een speculatieve razernij op basis van een Fed-pauze/spil die niet komt.” Wilsons laatste notitie zei.

De strateeg heeft herhaaldelijk gewaarschuwd dat de marktrally niet zal aanhouden, omdat hij verwacht dat de inflatie hardnekkiger zal blijken te zijn dan veel andere economen voorspelden, waardoor de Amerikaanse Federal Reserve gedwongen wordt de rente te verhogen om de stijgende prijzen onder controle te krijgen.

