Amerikaanse functionaris: schip in Israëlische handen doelwit van vermoedelijke Iraanse aanval in de Indische Oceaan

“We blijven de situatie nauwlettend volgen”, aldus de functionaris. De functionaris weigerde uit te leggen welke inlichtingen het Amerikaanse leger verzamelde om te beoordelen of Iran achter de aanval zat, hoewel de autoriteiten vermoeden dat de paramilitaire Revolutionaire Garde van Teheran de aanval heeft uitgevoerd.

Dezelfde drones zijn door Rusland gebruikt in zijn oorlog tegen Oekraïne, zo recentelijk als bij een spervuur ​​dat zaterdag werd gelanceerd en dat Kiev omschreef als de grootste drone-aanval van Moskou sinds het begin van de oorlog.

Al-Mayadeen, een pan-Arabisch satellietkanaal dat politiek verbonden is met de door Iran gesteunde Libanese militante groepering Hezbollah, meldde dat een Israëlisch schip het doelwit was in de Indische Oceaan. De zender citeerde anonieme bronnen voor het rapport, die later door Iraanse media werden aangehaald.

CMA CGM, een grote verlader gevestigd in Marseille, Frankrijk, reageerde niet op een verzoek om commentaar. De bemanning van het schip gedroeg zich echter alsof ze dachten dat het schip met een bedreiging te maken had.

Het automatische identificatiesysteem van het schip was uitgeschakeld sinds dinsdag toen het de Jebel Ali-haven in Dubai verliet, volgens gegevens van MarineTraffic.com, geanalyseerd door de AP. Schepen moeten om veiligheidsredenen hun AIS actief houden, maar de bemanning zal ze uitschakelen als het erop lijkt dat ze een doelwit zijn. Hetzelfde had het eerder gedaan toen het door de Rode Zee langs Jemen reisde, de thuisbasis van de door Iran gesteunde Houthi-rebellen.

“De aanval is waarschijnlijk doelgericht geweest, vanwege de Israëlische banden van het schip via Eastern Pacific Shipping”, vertelde het particuliere inlichtingenbureau Ambrey aan de AP. “De AIS-uitzendingen van het schip waren dagen vóór de gebeurtenis uitgeschakeld, wat aangeeft dat dit alleen een aanval niet kan voorkomen.”

De Symi is eigendom van het in Singapore gevestigde Eastern Pacific Shipping, een bedrijf dat uiteindelijk wordt gecontroleerd door de Israëlische miljardair Idan Ofer. Een telefoonnummer van Eastern Pacific Shipping in Singapore bleef zaterdag onbeantwoord, terwijl niemand reageerde op een per e-mail verzonden verzoek om commentaar. Het Israëlische leger verwees vragen door naar het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken, dat niet reageerde.

In november 2022 liep de onder Liberiaanse vlag varende olietanker Pacific Zircon, eveneens in verband gebracht met de oostelijke Stille Oceaan, schade op bij een vermoedelijke Iraanse aanval bij Oman.

De Iraanse missie bij de Verenigde Naties heeft niet gereageerd op een verzoek om commentaar. Teheran en Israël zijn echter verwikkeld in een jarenlange schaduwoorlog in het bredere Midden-Oosten, waarbij enkele drone-aanvallen gericht waren op aan Israël gelieerde schepen die door de regio reisden.

In de oorlog tussen Israël en Hamas, die begon met de aanval van de militanten op 7 oktober, namen de Houthi’s een voertuigtransportschip in beslag in de Rode Zee bij Jemen.

Zaterdag zei de Britse Maritime Trade Operations van het Britse leger, die waarschuwingen geeft aan zeelieden in het Midden-Oosten, dat “een entiteit die zichzelf verklaart de Jemenitische autoriteiten te zijn” minstens één schip had bevolen weg te gaan van een locatie bij Hodeida, Jemen, in de Rode Zee.

“Vaartuigen in de omgeving worden geadviseerd voorzichtig te zijn en verdachte activiteiten te melden”, waarschuwde het.

Door Iran gesteunde milities in Irak hebben tijdens de oorlog ook aanvallen gelanceerd op Amerikaanse troepen in zowel Irak als Syrië. Iran zelf is echter nog niet rechtstreeks in verband gebracht met een aanval.

“Iran is op zijn hoede geweest om in te grijpen in de aanhoudende crisis in het Midden-Oosten en zal waarschijnlijk elke actie vermijden die het conflict zou kunnen escaleren”, aldus de Eurasia Group, een geopolitiek risicobedrijf, in een analyse. “Kleinschalige aanvallen op Amerikaanse strijdkrachten en Israël door Iraanse bondgenoten in de hele regio suggereren dat Teheran bereid is om de spanning op een beperkte manier hoger te zetten, maar tenzij de aanvallen Amerikaanse slachtoffers of aanzienlijke schade veroorzaken, is een grote Amerikaanse reactie onwaarschijnlijk.”