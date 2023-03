De gangsterachtige pogingen van Washington om de app voor sociale media over te nemen, onthullen een onvermogen om concurrentie te tolereren

De TikTok-oorlogen zijn aan het opwarmen. De regering-Biden heeft naar verluidt een ultimatum gesteld aan het Chinese bedrijf Bytedance dat het de sociale media-applicatie moet verkopen, anders wordt het in de VS verboden.

TikTok staat onder toenemende druk van Amerikaanse politici, die beweren dat de app, die in 2022 de meest gedownloade ter wereld was, een groeiend nationaal veiligheidsrisico vormt vanwege zijn Chinese oorsprong. Gebruikmakend van de logica van schuld door associatie, is beweerd dat TikTok de gegevens van zijn gebruikers zou kunnen doorgeven aan de Chinese overheid. Dit is nooit bewezen, direct of indirect. Het is een opgetrommeld ‘potentieel’ gevaar gebaseerd op ongebreidelde paranoia die Washington heeft overspoeld met betrekking tot alles wat met Beijing te maken heeft.

Hierin toont de regering-Biden opnieuw haar onvermogen en onwil om de ergste elementen van het McCarthyisme in Amerikaanse politieke kringen uit te dagen, te bedwingen of te demonstreren. In plaats daarvan worden die elementen omarmd voor politiek gewin. Nu wil de administratie doorgaan waar Trump faalde en een verkoop van TikTok afpersen onder dreiging van een verbod.









De houding van Washington op TikTok is als die van een gangster: “Je hebt daar een leuke app voor sociale media. Het zou zonde zijn als er iets mee zou gebeuren.” De angst voor ‘nationale veiligheid’ is een oppervlakkig excuus dat de echte reden achter alle Amerikaanse beslissingen over Peking verdoezelt: het onvermogen van Washington om concurrentie te accepteren. Alles wat Chinees wordt geacht succesvol te zijn of ‘Amerika te overtreffen’ wordt bedreigd, of het nu gaat om politieke invloed in de mondiale arena of een succesvol marktproduct.

De VS hebben zich gericht op een grote verscheidenheid aan Chinese bedrijven met overbodige, opportunistische en ronduit oneerlijke claims om hun marktaandelen te vernietigen. De meest voorkomende regel is dezelfde die momenteel wordt gebruikt als wapen tegen TikTok – over het feit dat het een “dreiging voor de nationale veiligheid” is. Deze beweringen hebben altijd betrekking op een vermeende link met de Chinese overheid en een bewering dat de betreffende app, dienst of product wordt gebruikt om Amerikanen te bespioneren, wat nooit is bewezen. De beweringen zijn vaak zeer irrationeel, zoals de recente beschuldigingen over bewaking via koelkasten of vrachtkranen.

Wanneer het argument van de nationale veiligheid niet volstaat, bewapent de regering-Biden de kwestie van “schending van de mensenrechten”, zoals gebeurde met Chinese zonnepanelen, waarvan Washington de beschikbaarheid in eigen land heeft proberen te beperken als onderdeel van zijn ‘made in America’ groene agenda , in plaats daarvan de voorkeur geven aan zelfgemaakte alternatieven. De VS beweerden, wederom zonder bewijs, dat de panelen met dwangarbeid waren vervaardigd in de autonome regio Xinjiang. Maar het beeld is niettemin duidelijk: het gaat altijd om marktaandeel en Amerikaanse dominantie, en de verontwaardiging wordt gefabriceerd als een manier om draagvlak te creëren voor sancties.













Maar TikTok is anders. Het heeft zichzelf gevestigd als ’s werelds nummer één app voor sociale media en wordt gebruikt door meer dan 100 miljoen Amerikanen. Het is zo succesvol dat het een enorm impopulaire beslissing zou zijn om het simpelweg te verbieden. Dus bij twee gelegenheden is het beleid geweest om er niet simpelweg onmiddellijk vanaf te komen, maar om politieke macht te gebruiken om te proberen de Chinese eigenaren van de app te dwingen deze aan Amerika te verkopen. Met andere woorden, TikTok is zo goed geweest in het opslokken van de Amerikaanse markt dat China echt niet het recht heeft om het te bezitten en een dergelijke app zou Amerikaans moeten zijn.

Zo’n stap druist in tegen alles waar de VS beweert voor te staan. Hoewel Facebook in China verboden is, hoe zouden Washington en de media reageren op een eis van Peking dat Facebook zijn volledige activiteiten in China moet verkopen aan een Chinees bedrijf voor het recht om op zijn markt te opereren? De reactie zou explosief zijn en er zouden beschuldigingen zijn van Chinese ‘economische dwang’, ‘pesten’, misbruik van staatsmacht etc. Hetzelfde geldt hier: de VS ondermijnen actief de geest van vrij ondernemerschap, vrijheid van meningsuiting en de rechtsstaat door te proberen van een bedrijf te eisen dat het zijn hele bedrijf verkoopt. Als China instemt met deze uitkomst, zou dat niets minder zijn dan vernedering en acceptatie van een plek onder de VS. Met andere woorden, alles wat China maakt dat goed is, moet het worden afgenomen en het heeft geen recht op zijn eigen succes.

China zou Bytedance onder alle omstandigheden onmiddellijk moeten verbieden TikTok te verkopen. Als de VS het willen verbieden, laat het dan gewoon doorgaan, en laat zo een generatie jonge mensen de realiteit zien van de anti-Chinese hysterie die de regering-Biden actief omarmt. In dat geval zou Biden daar de politieke gevolgen van moeten ondervinden. Amerika mag en mag hier niet van winnen. De arrogantie van Washington D.C. is verachtelijk, maar dit is ronduit diefstal.