Markten verwachten een pauze in renteverhogingen, terwijl toezichthouders zich bezighouden met de nasleep van bankfaillissementen

De US-dollarindex, die de greenback meet ten opzichte van zes andere belangrijke valuta’s, zakte maandag naar bijna een maand laagtepunt, als gevolg van een voorspelling van Goldman Sachs dat Washington de renteverhogingen waarschijnlijk zal stopzetten. Volgens handelsgegevens daalde de index om 09:00 GMT met 0,6% naar 103,9.

Goldman’s eerdere prognose voorspelde een verhoging van 25 basispunten tijdens de volgende Fed-vergadering in maart. De verandering in de verwachtingen kwam nadat Amerikaanse toezichthouders op zondag een nieuw noodprogramma aankondigden om bankklanten te beschermen, na de faillissementen van Silicon Valley Bank en Signature Bank vorige week.

Volgens een gezamenlijke verklaring van US Treasury, Federal Reserve en de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) zullen ze een “systeemrisico uitzondering” om zowel verzekerde als onverzekerde spaarders van de failliete banken weer volledige toegang tot hun geld te geven. De Fed kondigde ook afzonderlijk aan dat het in geval van nood extra financiering beschikbaar zou stellen voor banken, via een nieuw Bank Term Funding Program.

De maatregelen brachten beleggers ertoe te voorspellen dat de Fed het misschien te druk zou hebben met het uitzoeken van de gevolgen van het falen van de banken om de rentetarieven op korte termijn te verhogen.

Er is een historische correlatie tussen hogere rentetarieven en faillissementen van financiële instellingen met een te hoge schuldenlast. Overleveraging treedt op wanneer een bedrijf te veel geld heeft geleend en niet in staat is om rentebetalingen, hoofdsomaflossingen of betalingen voor bedrijfskosten te betalen vanwege zijn schuldenlast. Analisten zeggen echter dat de publicatie van Amerikaanse inflatiegegevens op dinsdag ook van invloed kan zijn op de renteverhogingsplannen van de Fed.

De Fed verhoogde de beleidsrente de afgelopen maanden meer dan eens in een poging de torenhoge inflatie de baas te blijven. De laatste verhoging met 25 basispunten werd aangekondigd op 1 februari, waarmee de rente op een doelbereik van 4,5%-4,75% kwam. Voorafgaand aan vorige week verwachtten analisten nog minstens drie renteverhogingen dit jaar om de indicator op een piek van 5,25%-5,5% te brengen.

