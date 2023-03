Een groep Amerikaanse bankreuzen bundelde donderdag de krachten om First Republic Bank te steunen te midden van de groeiende wereldwijde bezorgdheid over de veerkracht van het banksysteem en de mogelijkheid van een financiële crisis.

Amerikaanse privébanken, waaronder JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc, Bank of America Corp, Wells Fargo & Co, Goldman Sachs en Morgan Stanley, waren betrokken bij de reddingsoperatie.

De banken injecteerden $ 30 miljard (ongeveer € 28,2 miljard) om First Republic Bank te ondersteunen, aangezien de geldschieter worstelde met hoge rentetarieven die vorig jaar werden opgelegd om een ​​recessie te voorkomen te midden van hoge inflatie. De aandelen van de regionale bank waren in de laatste negen handelssessies met 70% gedaald.

Amerikaanse toezichthouders prezen de stap als een bewijs van de veerkracht van het banksysteem.

De reddingsaankondiging werd gecrediteerd voor opbeurende Wall Street-indexen op donderdag.

Wat weten we over het reddingsplan?

Het consortium van 11 Amerikaanse particuliere banken zei in een verklaring van donderdag dat hun stap “hun vertrouwen in First Republic en in banken van elke omvang weerspiegelt”.

In een verklaring zeiden Jim Herbert, oprichter van First Republic, en CEO Mike Roffler dat “collectieve steun onze liquiditeitspositie versterkt… en een blijk van vertrouwen is voor First Republic en het hele Amerikaanse banksysteem.”

First Republic Bank is de 14e grootste bank in de VS, met $ 212 miljard aan activa eind 2022. De bank, opgericht in 1985, heeft haar hoofdkantoor in San Francisco.

First Republic, bekend om zijn private banking en vermogensbeheer, was bang dat zijn klanten zouden vluchten naar grotere banken te midden van de aanhoudende turbulentie in de banksector.

Wat gebeurt er met de bankensector?

De Amerikaanse bankensector werd vorige week flink opgeschrikt door de ineenstorting van twee middelgrote kredietverstrekkers.

Amerikaanse toezichthouders trokken de stekker uit Silicon Valley Bank bij het grootste bankfaillissement sinds de financiële crisis van 2008/2009 na een plotselinge run op deposito’s. De Signature Bank in New York volgde twee dagen later, toen de Amerikaanse Federal Reserve stappen ondernam om het systeemvertrouwen te versterken.

De Amerikaanse autoriteiten zegden snel steun toe aan andere kredietverstrekkers en spaarders toen de vrees voor een dreigende financiële crisis toenam. De stap stelde investeerders enigszins gerust, maar aandelen in verschillende Amerikaanse banken werden gehamerd uit angst voor een beheer door klanten.

De naschok reisde donderdag naar Europa, waarbij de in Zwitserland gevestigde wereldbank Credit Suisse AG zei dat het 50 miljard Zwitserse frank (€ 50,7 miljard, $ 54 miljard) zou lenen van de centrale bank van het land om zijn liquiditeit en depositoreserves te versterken.

