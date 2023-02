CNN

Bij een Amerikaanse aanval in Somalië zijn dinsdag zeven Al-Shabaab-strijders om het leven gekomen, zei het US Africa Command in een verklaring. De aanval werd uitgevoerd op verzoek van de Somalische regering en was een “collectieve zelfverdedigingsaanval”, zei AFRICOM.

De aanval vond plaats ongeveer 520 kilometer ten noordoosten van Mogadishu.

“Gezien de afgelegen locatie van de operatie, oordeelt het commando dat er geen burgers gewond of gedood zijn”, aldus AFRICOM.

Eerder deze maand voerden de VS twee aanvallen uit op militanten van al-Shabaab in Somalië, waarbij in totaal 17 strijders om het leven kwamen, aldus AFRICOM.

De aanval van dinsdag is de zesde keer dit jaar dat Amerikaanse troepen aanvallen hebben uitgevoerd op al-Shabaab in coördinatie met de Somalische regering, een verhoogde activiteit tegen een militante organisatie die AFRICOM beschouwt als het grootste en meest dodelijke Al Qaeda-netwerk ter wereld. De talrijke operaties tegen al-Shabaab zijn een teken van de groeiende samenwerking tussen de regeringen van de VS en Somalië tegen wat de twee landen beschouwen als een groeiende regionale dreiging.

Eind januari voerden de VS ook een terrorismebestrijdingsoperatie uit in Somalië waarbij Bilal al-Sudani om het leven kwam, een ISIS-leider die verantwoordelijk was voor het verspreiden van de ISIS-ideologie in Afrika.

Volgens AFRICOM beschouwt Somalië de militaire acties als onderdeel van een bredere strategie voor terrorismebestrijding, in combinatie met economische hervormingen, politieke verzoening en religieuze tolerantie.

De VS hebben de Somalische regering voortdurend gesteund sinds president Joe Biden vorig jaar een verzoek van het Pentagon goedkeurde om Amerikaanse troepen naar het gebied te verplaatsen in een poging de terreurgroep al-Shabaab tegen te gaan. De goedkeuring om minder dan 500 troepen te sturen was een omkering van het besluit van voormalig president Donald Trump om alle Amerikaanse troepen in 2020 uit het land terug te trekken.