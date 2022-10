Paul Gosar glaubt, dass Washington während der anhaltenden Russland-Ukraine-Krise nicht in seinem Eigeninteresse handelt

Der US-Abgeordnete Paul Gosar (R-AZ) hat Washington aufgefordert, die Auslandshilfe für die Ukraine zu kürzen, die seiner Meinung nach zur Finanzierung eines Konflikts verwendet wird, den die USA haben sollten „Keine Beteiligung an.“ Auf dem Capitol Hill haben mehrere republikanische Gesetzgeber das offene Scheckbuch von Präsident Joe Biden für Kiew verurteilt.

„KEINE Auslandshilfe MEHR, insbesondere nicht, um einen Krieg zu finanzieren, an dem wir KEINE Beteiligung haben sollten“, Gosar twitterte am Montag. „Biden und seine kriminelle Familie schulden Zelensky vielleicht etwas, aber Amerika schuldet ihm überhaupt nichts.“ fügte der Gesetzgeber hinzu.

Als überzeugter Anti-Interventionist und Mitglied des inoffiziellen „America First“-Caucus der Republikanischen Partei hat sich Gosar zu einem der lautesten Kritiker der Ukraine-Politik der Biden-Regierung entwickelt. Der Kongressabgeordnete aus Arizona stimmte im Mai gegen ein militärisches und wirtschaftliches Hilfspaket in Höhe von 40 Milliarden US-Dollar für Kiew und gegen ein Ausgabengesetz, das Kiew im vergangenen Monat weitere 12 Milliarden US-Dollar vorsah.

„Die Grenze ist offen, Fentanyl tötet Hunderttausende und die Inflation wütet“, schrieb er, als seine Kollegen für die Verabschiedung des letzteren Gesetzes stimmten. „Doch die Linke und die Rechten des Establishments haben gerade dafür gestimmt, weitere 12 Milliarden in die Ukraine zu schicken? Das ist eher die America-Last-Politik.“

Gosars Erwähnung von Bidens „Verbrecherfamilie“ Dem ukrainischen Präsidenten Vladimir Zelensy einen Gefallen zu schulden, ist wahrscheinlich ein Hinweis auf die Theorie einiger US-Konservativer, dass Zelensky Bidens Wahlsieg 2020 unterstützte, indem er einen Antrag des ehemaligen Präsidenten Donald Trump ablehnte, eine Korruptionsuntersuchung über die lukrative Position von Bidens Sohn im Vorstand eines Unternehmens wieder aufzunehmen Ukrainisches Energieunternehmen.

Gosar ist nicht der einzige Republikaner, der beide Parteien auffordert, die Geld- und Waffenpipeline in die Ukraine einzustellen. Georgien Rep. Marjorie Taylor Greene erklärt letzte Woche, dass US-Hilfe nach Kiew hat „Tausende und Abertausende von Menschen getötet [and] die Lebenshaltungskosten auf der ganzen Welt drastisch in die Höhe getrieben“, während Florida Rep. Matt Gaetz schrieb am Sonntag das „Es lohnt sich nicht, die Ukraine als internationales Geldwäsche-Mekka zu erhalten“ die Bedrohung durch einen Atomkrieg.