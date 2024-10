Status: 01.10.2024 17:15 Uhr

De Rennen van de Final-Serie op de Platz als Herausforderer van de Neuseeländer op 37. America’s Cup in Barcelona blies een materiaal- en zenuwpijn.

We vierden Renntag (01.10.204) van Ineos Britannia en Luna Rossa Prada je ein Rennen. Damit steht es nach wie vor unentschieden – 4:4. Der Sieger braucht 7 Punkte.

Technisch probleem in Italië

De eerste run levert een dramatisch drama op voor de Italiaan. Met perfecte windomstandigheden en zonneschijn starten beide boten met hoge snelheid en varen ze met snelheden tot 95 km/u (51 knopen). In de tweede run zat Ineos Britannia iets vooraan, omdat de Luna Rossa Prada Pirelli de „Nose Dive“ -kam kon ervaren.

De laars is een kwestie van technische problemen met de folies en de sterkte van de bugs in het water. Abdeckungsteile maakt los en wurden von Bord spelult. De achtkoppige Besatzung blieb bei hun hart Aufprall unverletzt. Het eerste resultaat, dat de schade snel en afzonderlijk zou worden aangericht en dat de Britten de Punkt zugesprochen zouden kunnen bereiken, werd met 4:3 in Führung in de laatste reeks gebracht.

Zu sterker Wind hilft Italienern

Lekker 40 minuten in Italië doorgebracht, zodat je twee dagen kunt genieten van de boot. Wat een geweldige ervaring als je aan je apparatuur werkt, Steuermann Francesco Bruni in een live interview ziet en duidelijker ziet. Het duurde 10 minuten voordat de informatie begon over de gezondheidsvoordelen van het bestuur en de bemanning om alle aspecten van hun functies te testen.

Zelfs als het stuur niet snel zou worden verwijderd, zouden ze beschadigd raken als ze beschadigd zouden raken. Omdat de Italiaanse taal sterk was, zou de wind krachtig worden en zou de start binnen 10 minuten worden uitgesteld.

Strafe für Großbritannien, Italiaans gleicht aus

Als de Britten in de vroege startfase geen boete hadden betaald, waren ze de limiet van de Segelkurs kwijtgeraakt, omdat het momentum van het seizoen van de Luna Rossa Prada Pirelli verloren zou gaan. De twee Steuermänner Francesco Bruni en James Spithill reisden allemaal samen en deelden hun herinneringen met Start-Ziel-Sieg.

U dient te melden dat de boot de afgelopen twee jaar schade heeft opgelopen, met een snelheidsrecord van 102 km/u (55 knopen). Riesenerleichterung voor het hele team en 24 Stunden Zeit de Boot bis de den volgende nacht, beide Run at Mittwoch volledig zu reparatie.