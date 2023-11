Konservative in einer wachsenden Zahl von Staaten, darunter Alabama, Wyoming, Missouri, Texas und jetzt Florida, haben ihre Verbindungen zur ALA abgebrochen, unter anderem weil die Gruppe eine neue Präsidentin gewählt hat, Emily Drabinski, die 2022 twitterte, sie sei eine „Marxistin“. ”

„Ich kann einfach nicht glauben, dass eine marxistische Lesbe, die glaubt, dass kollektive Macht aufgebaut und für eine bessere Welt eingesetzt werden kann, die gewählte Präsidentin von @ALALibrary ist“, postete Drabinski in den sozialen Medien, nachdem sie Präsidentin der Gruppe geworden war. „Ich bin so gespannt auf das, was wir gemeinsam machen werden. Solidarität! Und meine Mutter ist SO STOLZ. Ich liebe dich, Mama.“

Später löschte sie den Tweet und war schockiert über die Gegenreaktion.

Die Konservativen äußerten auch Bedenken hinsichtlich einer Gesetzesvorlage über Bibliotheksrechte des Verbands, die sich gegen Bemühungen wendet, den Zugang zu Büchern auf der Grundlage des Alters zu beschränken. Dies ist in Staaten, die versuchen, die Inhalte, die Schülern in Schulen zur Verfügung stehen, einzuschränken, insbesondere in Bezug auf Sexualität, Geschlecht und Rasse, ein Fehlschlag .

Beamte des Alabama Public Library Service beispielsweise forderten Anfang des Monats Drabinskis Amtsenthebung und forderten die Bibliotheken in einem Memo auf, die Richtlinien des Verbandes zu missachten, in dem sie dem Staat auch empfahlen, seine ALA-Mitgliedschaft zurückzuziehen. Die Texas State Library & Archives Commission ergriff im August ähnliche Maßnahmen.

„Texas sollte den Kampf gegen die gefährliche marxistische Ideologie anführen – und nicht sie subventionieren“, schrieb der texanische GOP-Abgeordnete Brian Harrison in den sozialen Medien zu der Zeit.

Auf Bundesebene haben die republikanischen Senatoren Marco Rubio, Kevin Cramer und Mike Braun die ALA kritisiert und gefordert, die Finanzierung der Organisation zu kürzen, weil dem konservativen christlichen Verlag Brave Books angeblich Bibliotheksraum für Veranstaltungen verweigert wurde wurden von der örtlichen Bibliothek und dem Verein bestritten.

Floridas Vorgehen gegen die ALA stößt unterdessen auf weniger Fanfare und öffentliche Aufmerksamkeit.

Das Florida Department of State, das die Abteilung für Bibliotheks- und Informationsdienste des Bundesstaates überwacht, gab im Oktober stillschweigend bekannt, dass es in diesem Jahr „keine Förderprojektaktivitäten im Zusammenhang mit der American Library Association und ihren Tochtergesellschaften, einschließlich Landesverbänden, zulassen wird“.

Die Agentur unter der Leitung des von DeSantis ernannten Außenministers Cord Byrd, einem ehemaligen republikanischen Staatsvertreter, äußerte sich nicht zu der Regel. Die ALA antwortete nicht auf mehrere Anfragen nach Kommentaren.

„Die Entscheidung ist eine Reaktion auf die Prüfung im Zusammenhang mit der Verwendung öffentlicher Mittel zur Unterstützung dieser Organisationen“, sagten Staatsbeamte laut einem Memo der Florida Library Association, der ALA-Abteilung des Bundesstaates.

Wie sich die Regel auf lokale Bibliotheken auswirken wird, ist derzeit unklar. Bibliotheken zahlen für ALA-Mitgliedschaften, die Zugang zu Vorteilen wie Rabatten auf Produkte zur beruflichen Weiterentwicklung und Bildung gewähren.

„Die FLA glaubt, dass diese Einschränkung die Fähigkeit der Bibliotheken Floridas, unseren Bewohnern zu dienen, beeinträchtigen wird“, schrieb Jenny Abdelnour, Geschäftsführerin der Florida Library Association, in einer E-Mail an die Mitglieder, die sich mit der Regel befassen. Abdelnour lehnte es ab, sich weiter zu der Richtlinienänderung zu äußern.

Ron DeSantis und die Republikaner von Florida haben die K-12-Bildung im Staat umgestaltet, indem sie Richtlinien verabschiedet haben, die kritische Rassentheorie an öffentlichen Schulen verbieten und Lehrern verbieten, Unterrichtsdiskussionen über Geschlechtsidentität oder sexuelle Orientierung für junge Schüler zu leiten.

Der Gouverneur wurde auch heftig dafür kritisiert, dass er einen Gesetzesentwurf unterzeichnet hat, der Schulbibliotheken dazu verpflichtet, Bücher aus den Regalen zu nehmen, wenn der Text zu Beschwerden über seinen Inhalt geführt hat. Die Bücher bleiben aus dem Verkehr gezogen, während die Pädagogen entscheiden, ob sie für Schüler geeignet sind.

Während der Staat gegen die ALA vorgeht, haben Bibliothekssysteme in mindestens drei Landkreisen bereits ihre Mitgliedschaft bei der Organisation gekündigt.

Zuletzt stimmten die Kommissare im Collier County einstimmig für den sofortigen Austritt aus der Vereinigung und schlossen sich dem Schritt der Bezirke Citrus und Hernando an.

Dort fand die gleiche Debatte im ganzen Land statt, als ein Redner die Kommissare von Collier ermutigte, die Mitgliedschaft des Landkreises aufzugeben, und behauptete, die ALA fördere schwule und sexuell explizite Bücher für Kinder. Eine andere, eine Bibliothekarin einer örtlichen katholischen Schule, die ALA-Mitglied ist, sagte, sie sei „entsetzt“ über diese Kommentare und behauptete, die Organisation sei hilfsbereit und professionell.

Laut der örtlichen WGCU, die über die Sitzung der Bezirkskommission berichtete, zahlt Collier jährlich etwa 1.600 US-Dollar für die Mitgliedschaft bei ALA, Gebühren, die zu ermäßigten Tarifen für Bibliotheksmitarbeiter bei der Teilnahme an Konferenzen und Seminaren sowie zu reduzierten Kosten für einige Bibliotheksmaterialien führen.