Sind Sie bereit, wie Barbie zu feiern, tragen aber kein Rosa? Lassen Amerika Ferrera Seien Sie Ihr Modeführer.

Eine der einzigen menschlichen Figuren spielen Greta Gerwig‚S Barbie hat Ferrera bereits darauf vorbereitet, aus der Schar von Barbies und einer Crew von Kens herauszustechen. Aber ihr Stylist Karla Welchist eine kluge Entscheidung, sich zu kleiden Hässliche Betty Alaun, der während der Werbetour des Erfolgsfilms fast ausschließlich in schwarzen Ensembles unterwegs war, sorgte dafür, dass alle Augen auf Ferrera gerichtet waren, einem einzigen dunklen Fleck in einem Meer aus Kaugummifarben.

Und diese Entscheidung dazu nicht Ironischerweise wurde Think Pink vom Geist von Barbie und der progressiven Interpretation der legendären Mattel-Puppe im Film inspiriert.

„Wovon wir lernen können Barbie ist, dass du tun und lassen kannst, was du willst, und sagen kannst, dass du Barbie bist“, sagte Welch in einem exklusiven Interview mit E! News. „Das ist der springende Punkt: Du musst kein Pink tragen.“ Sie können einfach sagen: „Diese Barbie mag Jeans und Birkenstocks“, und schon sind Sie die „Jeans- und Birkenstock-Barbie“. Es ist also wirklich Ihre Einstellung.“

Das ist eine Energie, die wir unterstützen können.