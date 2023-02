AMD is terug om Intel uit te dagen voor de kroon op pc-gaming. Na het verlies van de Core i9-13900K met zijn eerste Zen 4-chips, dicht de nieuwe Ryzen 9 7950X3D de prestatiekloof voor pc-games. Maar het lijkt niet de enorme sprong te repliceren die we zagen met de dominante Ryzen 7 5800X3D vanwege een nogal allegaartje van resultaten in de selectie van games die we hebben getest.

Dit nieuwe vlaggenschip Ryzen 9 7950X3D-chip kost $ 699 en heeft 16 cores met 32 ​​threads en 144 MB cache. Het gaat de strijd aan met Intels vlaggenschip Core i9-13900K, die rond de $ 589 kost en acht prestatiekernen en 16 efficiëntiekernen heeft voor een totaal van 32 threads. Hoewel Intel’s belangrijkste Core i9 goedkoper is, moet AMD ook concurreren met Intel’s nieuwe $ 699 Core i9-13900KS-processor, die voor het eerst de 6GHz-barrière doorbreekt bij standaardsnelheden.

AMD heeft beloofd dat het de gaming- en productiviteitsprestaties van Intel zal verslaan met zijn X3D-chips, terwijl het tegelijkertijd minder stroom verbruikt. Daarom hebben we zijn vlaggenschip 7950X3D tegen Intels Core i9-13900K- en Core i9-13900KS-chips geplaatst om erachter te komen.

AMD Ryzen 9 7950X3D Verbeteringen in spelprestaties

Lager stroomverbruik AM5-moederborden starten nog steeds traag op

Ik heb AMD’s 7950X3D getest met MSI’s Meg X670E Ace-moederbord, 32 GB G.Skill DDR5 6000 RAM en Nvidia’s RTX 4090. Dit AM5-moederbord bevat één PCIe 5.0 M.2-slot en drie PCIe 4.0 M2. slots, dus er is genoeg ruimte voor de nieuwste opslag.

AMD's testmachine:

AMD-testmachine: CPU-koeler: Corsair H150 Elite LCD

Moederbord: MSI Meg X670E Ace

RAM: 32GB G.Skill DDR5 6000

GPU: Nvidia RTX 4090 Founders-editie

Opslag: Samsung 980 Pro 1TB

Kast: Corsair Crystal 570X

Voeding: Corsair HX1000W

Ik heb verschillende workloads, synthetische benchmarks en games getest op zowel AMD’s Ryzen 9 7950X3D als Intel’s Core i9-13900K en 13900KS. Alle tests zijn uitgevoerd op de nieuwste Windows 11 2022-update met VBS-beveiliging uitgeschakeld, Resizable BAR ingeschakeld en met een resolutie van 1080p. Tests worden uitgevoerd bij 1080p om eventuele GPU-bottlenecks te helpen voorkomen en om de onbewerkte CPU-prestaties te analyseren.

AMD’s Ryzen 9 7950X3D komt overeen met Intel’s Core i9-13900K in de meeste games die ik heb getest. In metro-uittocht, de 7950X3D is praktisch identiek in framesnelheden aan de 13900K en 13900KS bij 1080p, en het is vergelijkbaar met Assassin’s Creed Valhalla En Waakhonden: Legioen, te.

De grote uitzonderingen zijn Schaduw van de Tomb Raider En F1 22, waar de 7950X3D regelrecht langs Intels nieuwste en beste schiet. Schaduw van de Tomb Raider draaide op 354 fps op de 7950X3D bij 1080p, terwijl het 308 fps bereikte op de 13900K en 313 fps op de 13900KS. AMD’s 7950X3D bereikte ook 423 fps F1 22met de 13900KS achterop met 389 fps.

Het belangrijkste voordeel van Intel in de games die we hebben getest was Versnellingen 5, waar de 13900KS erin slaagt om gemiddeld 237 fps te halen in vergelijking met 213 fps op de 7950X3D. Uit deze kleine selectie games blijkt echter duidelijk dat AMD de kloof hier heeft gedicht.

Wat de synthetische benchmarks en productiviteit betreft, loopt Intel nog steeds grotendeels voorop. De 7950X3D verliest het in de Photoshop-test van PugetBench, maar slaagt erin het gat aan de kant van Premiere Pro te dichten. Ik ontdekte dat de 7950X3D ook achterloopt op zowel de nieuwste Core i9-chips van Intel in Geekbench 5 als Cinebench R23. Vreemd genoeg loopt het ook erg achter in de 3DMark Time Spy CPU-test.

Intel-testmachine: CPU-koeler: Corsair H150 Elite LCD

Moederbord: MSI MAG Z690 Carbon Wi-Fi

RAM: 32GB Corsair Dominator Platina DDR5 6600

GPU: Nvidia RTX 4090 Founders-editie

Opslag: Western Digital SN850 1TB

Kast: Corsair Crystal 570X

Voeding: Corsair HX1000W

Hoewel Intel in sommige productiviteitstests een voorsprong kan nemen en gaming-tests kan behalen, doet het dit met een veel groter stroombudget. AMD verhoogde zijn eerste vlaggenschip Zen 4-chips naar een TDP van 170 watt, maar het heeft deze Ryzen 9 7950X3D verlaagd naar een TDP van 120 watt. Intel daarentegen heeft een basisvermogen van 125 watt op de Core i9-13900K en heeft dit verhoogd tot 150 watt op de 13900KS. Bij maximaal turbovermogen halen beide nieuwste chips van Intel iets meer dan 250 watt en kunnen veel verder gaan als een moederbord is ingesteld op onbeperkt vermogen. Het verschil kan oplopen tot meer dan 200 watt tussen de 7950X3D en 13900KS bij identieke multithread-belastingen. Digitale gieterij ontdekte ook dat de 7950X3D aanzienlijk minder stroom verbruikt dan Intel’s Core i9-13900K.

Zowel AMD als Intel hebben de laatste tijd ook de thermische ruimte gemaximaliseerd. Dat zag de 7950X draaien op ongeveer 95C tijdens zware mutilthread-belastingen in onze vorige review, en de Core i9-13900K bereikte 100C in vergelijkbare workloads. Ik merkte dat de 13900KS 101C raakte in een multithread-belasting, terwijl de 7950X3D 86C beheerde tijdens dezelfde test. Beide CPU’s gebruiken dezelfde Corsair H150 Elite LCD-koeler.

AMD’s Ryzen 9 7950X3D arriveert op 28 februari.

Als de prestatieresultaten u bevallen, volgen hier enkele overwegingen. De nieuwste 3D Zen 4-processors van AMD maken gebruik van de indrukwekkende 3D V-Cache-technologie van het bedrijf. AMD’s eerste desktop-chip die deze technologie gebruikte, was de Ryzen 7 5800X3D, en hij overtrof vorig jaar zijn eigen Ryzen 5900X en Intel’s 12e generatie Core i9-12900K voor pc-gaming. Zelfs tegen de 13900K houdt het nog steeds stand.

We hebben nu een beter idee van hoe het presteert op vlaggenschipniveau voor productiviteit en weergave-apps, naast pc-gaming. Maar als je geïnteresseerd bent in een 7950X3D, heb je een nieuw AM5-moederbord nodig, net als de gewone 7950.

Moederborden die AM5 gebruiken, hebben ondersteuning voor DDR5-geheugen en tot 24 PCIe 5.0-lanes. We wachten nog steeds op de eerste PCIe 5.0 consumenten-SSD’s, dus je zult voorlopig waarschijnlijk elk AM5-moederbord koppelen aan PCIe 4.0 SSD’s. De PCIe 5.0-ondersteuning is ook slechts toekomstbestendig aan de GPU-kant, aangezien de nieuwste RTX 40-serie van Nvidia deze nieuwste standaard niet ondersteunt en we de limieten van PCIe 4.0 voor GPU’s nog niet hebben bereikt.

Bestaande AM4-koelers zouden prima moeten werken, en net als de 7950 kon ik de H150 Elite LCD van Corsair gebruiken zonder dat er wijzigingen nodig waren. U moet contact opnemen met de fabrikant van uw koeler om er zeker van te zijn dat bestaande AM4-modellen gemakkelijk kunnen worden gebruikt met deze nieuwe AM5-moederborden.

Ik merkte enkele vroege problemen op met het DDR5-geheugentrainingsproces tijdens mijn Ryzen 9 7900X-test, met een extra opstarttijd van ongeveer 30 seconden. Nieuwe BIOS-updates hebben dit zeker verholpen, maar ik merk nog steeds vertraagde opstarttijden in vergelijking met het Intel-systeem dat ik heb getest.

Ik ben verheugd te kunnen melden dat de problemen met de slaapstand die ik ook ondervond tijdens de Ryzen 9 7900X-test, zijn opgelost. Ik kan nu uit de slaapstand komen met de nieuwste BIOS-updates voor de MSI Meg X670E Ace.

AMD’s 7950X3D dicht echt de kloof met Intel’s nieuwste en beste processors voor pc-gaming, maar het gaat niet veel verder dan in onze kleine selectie games. Met AMD veelbelovende ondersteuning voor zijn nieuwe AM5-socket tot 2025, voelt de 7950X3D als een geweldige optie voor diegenen die prestaties nodig hebben in zowel gaming- als productiviteitstaken.

Voor gewoon puur gamen heeft AMD misschien nog steeds een redelijker geprijsde optie voor pc-gamers die de voordelen op het gebied van prestaties en stroomverbruik met zich meebrengt. De 7950X3D arriveert naast de 7900X3D die $ 599 kost. Beide chips worden op 28 februari verzonden en de nieuwe Ryzen 7 7800X3D wordt op 6 april verkocht voor $ 449. AMD leverde alleen de 7950X3D om te testen, maar de 7800X3D zou een echte opvolger kunnen zijn van de 5800X3D die een populaire optie werd voor pc-gamers.