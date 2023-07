Der inzwischen eingestellte Sightline-Plan wurde in drei US-Märkten getestet, und AMC stellt fest, dass die Reaktion der Kunden die Dinge ausreichend „geklärt“ hat, um das Pilotprojekt zu beenden. Das Unternehmen gab an, dass es auf den Testmärkten „selbst bei einer Preissenkung für diese Sitzplätze kaum oder gar keinen zusätzlichen Anstieg der Zuschauerzahlen in der ersten Reihe verzeichnete“.

AMC stellt fest, was wahrscheinlich am wichtigsten ist, dass seine Konkurrenten nicht versucht haben, dem Schema zu folgen, und dass das Unternehmen daher in eine andere Richtung gehen wird.

Persönlich frage ich mich, ob Kinobesucher eine Woche nach der Veröffentlichung einfach die regulären oder günstigeren Karten für weniger überfüllte Vorstellungen hätten kaufen können – und dann einfach zu Plätzen gehen könnten, die ihnen nicht das Gefühl geben, in einen ViewMaster zu schauen.