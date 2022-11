AMC arbeitet mit Zoom zusammen, um einige Theater in riesige Besprechungsräume zu verwandeln

Der Service wird nicht in jedem einzelnen AMC-Theater verfügbar sein; Das Unternehmen sagt, dass es nur plant, es nächstes Jahr in „bis zu 17 großen US-Märkten“ einzuführen.

In der Pressemitteilung wird der Umzug als eine Möglichkeit angepriesen, Remote-Mitarbeiter miteinander zu verbinden und einen „zentral gelegenen Veranstaltungsort“ in Städten bereitzustellen, die sich nicht unbedingt in der Nähe des Hauptsitzes Ihres Unternehmens befinden. Aus geschäftlicher Sicht ist die Partnerschaft sinnvoll, da AMC damit Geld mit Theatern verdienen kann, die tagsüber möglicherweise leer gestanden haben. Und AMC sucht definitiv nach Möglichkeiten, Geld zu verdienen; Während der Ergebnisbericht für das zweite Quartal zeigte, dass es deutlich besser abschneidet als 2020 oder 2021, wird weiterhin erwartet, dass es während seiner Telefonkonferenz zum dritten Quartal am Dienstag Verluste bekannt geben wird.