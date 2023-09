Händler arbeiten auf dem Parkett der New Yorker Börse, 22. August 2022.

Die Aktien von AMC Entertainment fielen am Mittwoch stark, nachdem die Theaterkette in einem Dokument mitteilte, dass sie plant, bis zu 40 Millionen neue Aktien zu verkaufen, um Geld zu beschaffen.

Die AMC-Aktie fiel am Mittwoch stark.

Es wurde allgemein erwartet, dass AMC nach der erfolgreichen Umwandlung der APE-Vorzugsaktien in AMC-Stammaktien im August weitere Aktien verkaufen würde. Es folgte die Beilegung einer Klage gegen den Umzug.

Die Theaterkette verkaufte in den letzten Jahren Millionen von Stammaktien, nachdem sie zu einer der sogenannten Meme-Aktien geworden war, die bei Einzelhändlern beliebt sind. Die Verkäufe halfen AMC, sich zu stabilisieren, nachdem die Covid-Pandemie das Kinofilmgeschäft praktisch zum Erliegen gebracht hatte.

Allerdings hatte AMC sein Aktienkontingent aufgebraucht und benötigte die Zustimmung der Aktionäre, um weitere Aktien auszugeben. Das Unternehmen gab die APE-Vorzugsaktien im Rahmen einer Strategie aus, um die Stimmrechtsstruktur des Unternehmens zu ändern und die Zustimmung der Aktionäre zum Verkauf zusätzlicher Stammaktien einzuholen.

AMC sagte in der Einreichung am Mittwoch, dass es die neuen Aktien über „am Markt“-Angebote ohne einen bestimmten Zeitrahmen verkaufen werde. Citigroup, Barclays, B. Riley Securities und Goldman Sachs werden in der Einreichung als Handelsvertreter aufgeführt.

Das US-Filmgeschäft bleibt unter dem Niveau vor der Pandemie, und die anhaltenden Streiks in Hollywood haben die Veröffentlichungstermine für den Rest der Jahre 2023 und 2024 getrübt. AMC und Popstar Taylor Swift gaben letzte Woche bekannt, dass die Kinokette als Verleiher für einen Film fungiert Der Konzertfilm der Eras Tour erscheint im Oktober.