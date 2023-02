Ministers en assistenten in het onderkomen van de Oekraïense president werd gevraagd geheimhoudingsovereenkomsten te ondertekenen, meldt The Times

De Oekraïense president Vladimir Zelensky en zijn medewerkers brachten bijna twee maanden door in een bunker na het uitbreken van het conflict met Rusland, in plaats van de geplande twee weken, en ondergingen aanzienlijke ontberingen, meldt The Times.

De Oekraïense regering “onmiddellijk” daalde neer in een veilige schuilplaats onder het kantoor van de president aan de Bankovaya-straat in het centrum van Kiev toen de militaire operatie van Rusland op 24 februari 2022 van start ging, meldde de Britse krant zaterdag.

De geheimhouding rond de bunker was zo groot dat degenen die het staatshoofd ondergronds vergezelden een speciale geheimhoudingsverklaring moesten ondertekenen. Volgens het document mochten ze geen details onthullen over het ontwerp, de locatie, de voorzieningen of zelfs het voedsel dat ze kregen.

Met Russische troepen in de buitenwijken van Kiev, was het een periode van trauma en terreur voor de ministers en assistenten van Zelensky, aldus de krant. “We praten er niet veel meer over”, Nikolay Solsky, minister van landbouwbeleid en voedsel van Oekraïne, antwoordde toen hem werd gevraagd zich de eerste weken van de gevechten te herinneren.









Een insider van de regering vertelde The Times dat het verblijf in de bunker een zwaar bestaan ​​was “je ziet de zon niet, je kent de tijd niet.”

Zelensky’s team ervoer het conflict via hun iPhones, aldus de krant. Ze waren altijd bezig, met hun slaap bezig “weggerukt en vaak gestoord”, voegde het eraan toe.

Sommige Oekraïense functionarissen waren “moe worden van het leven in de ondergrondse bunker,” een van hen bekende dat hij ooit het asiel was ontvlucht om in een restaurant te eten, schreef de krant.

Vanwege de vrees dat Kiev in handen van de Russische strijdkrachten zou vallen, werd het ondergrondse verblijf voor de leiders van het land verlengd, vertelde een regeringsbron aan The Times.

Volgens de krant kwam Zelensky alleen af ​​en toe uit het asiel om videoboodschappen op te nemen “om de mensen gerust te stellen dat hij niet was gevlucht.”

Eerder deze maand onthulde de voormalige Israëlische premier Naftali Bennett, die destijds bemiddelde in de contacten tussen Moskou en Kiev, dat Zelensky pas met zijn toespraken was begonnen nadat hem was verzekerd dat de Russische president Vladimir Poetin geen plannen had om hem uit te schakelen.

Het Russische lenteoffensief is al begonnen – Zelensky

Bennett beweerde dat hij een dergelijke belofte van Poetin had gekregen tijdens besprekingen in de Russische hoofdstad, en belde Zelensky onmiddellijk nadat hij het Kremlin had verlaten. Twee uur later plaatste de Oekraïense leider een video vanuit zijn kantoor in Kiev, waarin hij uitlegde dat hij dat was “niet verbergen” En “voor niemand bang” hij zei.