Amber Riley über die Gewinnerin der 8. Staffel von „The Masked Singer“ (exklusiv) – Hollywood Life

Galerie ansehen





Bildnachweis: FOX

Der maskierte Sänger Gewinner ist Bernstein Riley! Nach Wochen unglaublicher Darbietungen als Harfe ging die Schauspielerin und Sängerin mit der begehrten Golden Mask Trophy davon. Für ihre letzte Aufführung führte sie eine epische Interpretation von auf Lady Gagas „Rand der Herrlichkeit.“ HollywoodLife sprach AUSSCHLIESSLICH mit Amber über sie Maskierter Sänger Reise und kreist zurück zu einem Song, den sie einmal gespielt hat Freude.

Weitere ‚The Masked Singer‘-News:

„Ehrlich gesagt, es war wie eine Woche, in der sie fragten: ‚Gibt es einen Song, irgendeinen Song, mit dem du verbunden bist?‘ Es war so etwas wie die Wahl des Händlers. Was wirklich lustig ist, ist der ausführende Produzent, der meine Segmente in der Show produziert hat, er war früher ein Tänzer Freude. Sein Name ist Michael Ricio. Er war ein Tänzer auf Freude, und jetzt ist er ausführender Produzent Der maskierte Sänger.“

Sie fuhr fort: „Wir haben darüber gesprochen, welche Songs wir machen sollten, und ich sagte: ‚Ich möchte ‚Edge of Glory‘ als Anspielung auf The Troubletones machen Freude. Es war einer meiner Lieblingssongs, einer meiner Lieblingsmomente und einer der letzten Songs, die ich in der High School in dieser Show gemacht habe. Also dachte ich, es wäre wie im Wettbewerb in der Show, also dachte ich, das war ein wirklich großartiger Moment, in dem sich der Kreis schließt.

Jetzt, wo sie über ihren Sieg sprechen kann, gab Amber zu, dass sie „erleichtert ist, weil ich nicht mehr lügen muss. Und es war so eine schlechte Lüge. Die Leute wussten, dass ich es war. Es war nicht einmal wie eine gute Lüge. Es war wirklich schwer. Aber ich bin wirklich aufgeregt. Ich hatte wirklich Spaß bei dieser Show.“

Artikel, die jetzt im Trend liegen Gerade angesagt





Amber gab das zu Der maskierte Sänger hat sie als Künstlerin „aufgetankt“. Sie fügte hinzu: „Ich habe eine solche Verbindung zu Der maskierte Sänger, also verstehe ich, was die Leute sagten, als sie sagten, es war einfach eine der besten Erfahrungen. Niemand weiß, wer du bist. Wenn du auf die Bühne gehst, hat niemand diese Urteile oder Meinungen oder vorgefassten Meinungen darüber, wer du als Künstler bist. Man kann buchstäblich ohne Druck rausgehen und singen. Wenn Sie schon lange in dieser Branche tätig sind, denken die Leute, dass sie an Sie gebunden sind, als könnten Sie ihnen nichts Neues zeigen. Aber die einzige Erwartung, die sie hatten, war, mich singen zu hören und zu erraten, wer ich bin. Es ist eine unschätzbare Erfahrung, und ich bin der Meinung, dass jeder, der schon lange in der Branche tätig ist, es tun sollte. An welchen anderen Ort wirst du gehen, wo du diese Erfahrung machen wirst?“

Das Harfenkostüm war unglaublich konstruiert und blendete auf der Bühne. Amber sagte, dass die an ihr befestigte Harfe „so leicht“ und „auf Rädern“ sei. Im Laufe ihrer Zeit in der Show gab die Sängerin zu, dass die Harfe „sich anfühlte, als wäre sie ein Teil von mir“.

Verwandter Link Verwandt: „The Masked Singer“ enthüllt: Eine doppelte Eliminierung deckt die Identitäten von Armadillo und Miss Teddy auf

Amber konnte jedoch kaum aus der Harp-Maske heraussehen. „Zu diesem Zeitpunkt ist das Nichtsehen ein Teil des Wettbewerbs“, sagte sie HollywoodLife. „Ich konnte buchstäblich nur so viel sehen. Ich hatte keine periphere Sicht und ich konnte den Boden nicht sehen, also ging es wirklich darum, sich selbst zu vertrauen, der Bühne zu vertrauen. Ich musste mir wirklich vertrauen, wenn ich auf der Bühne stand.“

Amber arbeitet derzeit an ihrer zweiten EP und wird sie 2023 veröffentlichen. „Ich freue mich sehr darauf, diese Musik zu teilen. Meine erste EP Riley erschien 2020 und lief wirklich gut“, sagte Amber. „Das habe ich selbstständig gemacht. Dieses Mal bin ich genauso verletzlich und genauso ehrlich wie beim ersten Mal. Ich bin wirklich gespannt auf die Musik, die aus dem Studio kommt.“

Klicken Sie hier, um unseren kostenlosen täglichen HollywoodLife-Newsletter zu abonnieren um die heißesten Promi-News zu erhalten.