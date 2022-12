Amber Heard legt gegen Ex-Ehemann Johnny Depp Berufung wegen Verleumdung ein

CNN





Die Anwälte von Amber Heard legten offiziell Berufung gegen ihren Verlust in einem von Johnny Depp angestrengten Verleumdungsfall ein und argumentierten, dass der Prozess mehrere Fehler gemacht habe, wie aus einer Kopie der Berufung hervorgeht, die CNN erhalten hat.

Zu den aufgeführten Fehlern gehört, dass der Fall in Virginia verhandelt wurde und dass das Gericht Heard zu Unrecht daran gehindert hat, Beweise vorzulegen, so die Berufung.

Die Anwälte von Heard zitierten den Ausschluss des Verleumdungsfalls vom November 2020, den Depp gegen die britische Zeitung Sun verlor, wo Depp laut Berufung als „Frauenschläger“ bezeichnet wurde.

Die Berufung behauptet auch, dass Depps Team in dem Fall keine „tatsächliche Bosheit“ bewiesen habe und dass die Geschworenen falsch über die Rolle der tatsächlichen Bosheit in dem Fall belehrt worden seien.

Anfang November legte Depps Anwaltsteam Berufung gegen die Entscheidung des Gerichts ein, Heard 2 Millionen Dollar zu gewähren, berichtete die Los Angeles Times.

Laut der LA Times wird der Fall nun einem dreiköpfigen Berufungsgericht zur Entscheidung vorgelegt. CNN hat Anwälte, die Heard und Depp vertreten, um einen Kommentar gebeten.

Depp beschuldigte Heard, ihn 2018 in einem Kommentar, den sie für die Washington Post schrieb, diffamiert zu haben.

Die Jury sprach Depp 10 Millionen Dollar Schadensersatz und 5 Millionen Dollar Strafschadensersatz zu. Ein Richter aus Virginia reduzierte den Strafschadenersatz aufgrund gesetzlicher Grenzen auf 350.000 US-Dollar, berichtete CNN zuvor.

Die Jury sprach Heard außerdem 2 Millionen Dollar an Schadensersatz und kein Geld für Strafschadenersatz für ihre Gegenklage zu, in der angebliche Verleumdung über Aussagen von Depps Anwalt zu ihren Missbrauchsansprüchen erhoben wurde.

Heard legte die Berufung beim Berufungsgericht in Virginia am 23. November ein, heißt es in der Berufung.

Jessica Kovacevic, Heards Agentin bei WME, lehnte es ab, sich gegenüber CNN zu äußern. Range Media Partners, Depps Talentagentur, lehnte es ebenfalls ab, auf CNN zu antworten.