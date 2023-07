Es wurde ein Amber Alert ausgegeben, nachdem zwei Kinder, Aurora und Joshuah Bolton, angeblich von ihrer Mutter entführt wurden, nachdem sie zuletzt in Kelowna gesehen worden waren.

Surrey RCMP gab die Warnung am Mittwoch gegen 15:15 Uhr PT heraus und sagte, dass die Mutter der Kinder, Verity, möglicherweise in einem blauen 2012 Dodge 2500 Pickup mit Doppelkabine und dem BC-Kennzeichen SJ2708 unterwegs sei.

Aurora, 8, und Joshuah, 10, wurden zuletzt am 30. Juni im Krafty Kitchen and Bar in der Innenstadt von Kelowna gesehen.

Die Polizei sagt, dass jedem, der das Auto oder die Kinder sieht, geraten wird, sich ihnen nicht zu nähern und sofort die Notrufnummer 911 anzurufen.

Verity Bolton hat normalerweise lange Haare, die zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden sind. Zuletzt wurde sie in einer schwarzen Cargohose und einem schwarzen Pullover gesehen. (Unteres Festland RCMP/Twitter)

Verity Bolton, 45, wird als weiße Frau beschrieben, die 1,75 Meter groß ist und 50 Kilogramm wiegt. Sie hat braune Haare und braune Augen und trägt normalerweise lange Haare, die zu einem Pferdeschwanz zurückgebunden sind. Zuletzt wurde sie in einer schwarzen Cargohose und einem schwarzen Pullover gesehen.

Aurora wird als ein Mädchen beschrieben, das 1,90 Meter groß ist, 55 Pfund wiegt und braune Haare und braune Augen hat. Nach Angaben der Polizei ist ihr linker oberer Vorderzahn abgebrochen und sie hat kleine Sommersprossen im Gesicht.

Ihr Haar wird als schulterlang, leicht gelockt und wahrscheinlich geflochten beschrieben. Zuletzt wurde sie in einem blauen Kleid mit bunten Blumen gesehen.

Nach Angaben der Polizei war Verity Bolton möglicherweise in einem blauen Dodge-Pickup unterwegs. (BC RCMP)

Ihr Bruder Joshuah wird als Junge beschrieben, der 1,25 Meter groß war und 32 Kilogramm wog. Außerdem hat er braunes Haar und blaue Augen, dazu kurzes Haar im Buzz-Cut, das herauswächst. Zuletzt wurde er in Shorts und einem T-Shirt gesehen.

„RCMP erhielt einen Bericht über zwei Kinder, die von ihrer Mutter nach einem Urlaub in der Gegend von Kelowna, BC, nicht zu ihrem Vater zurückgebracht wurden“, heißt es in einer Erklärung von RCMP Cpl. Vanessa Munn.

Munn sagt, der Amber Alert sei ausgegeben worden, um die beiden Kinder aus Surrey ausfindig zu machen. Sie fügt hinzu, dass die Meldung des Vaters der Kinder am 18. Juli eingegangen sei.

Die Mutter und die Kinder, die Gegenstand des Amber-Alarms sind, wurden zuletzt im Krafty Kitchen and Bar in der Innenstadt von Kelowna gesehen. (Brady Strachan/CBC)

Während RCMP ursprünglich gesagt hatte, dass die Kinder aus dem Restaurant entführt worden seien, stellte RCMP in Kelowna später klar, dass die Kinder und ihre Mutter zuletzt in der Bar in der Innenstadt von Kelowna gesehen wurden und dass ihr aktueller Aufenthaltsort unbekannt sei.

Im ursprünglichen Amber Alert hieß es auch, dass Joshuah braune Augen hatte, RCMP sagte jedoch später, sie seien blau. RCMP hatte in der Warnung zunächst auch ein anderes Pickup-Truck-Modell angegeben, stellte jedoch in einer Erklärung um 18:09 Uhr PT klar, dass es sich um einen Dodge 2500 Pickup aus dem Jahr 2012 handelte.

„Die Kinder sind seit dem 28. Juni, als sie Surrey verließen, in Begleitung ihrer Mutter“, sagte Munn gegenüber CBC News. „Sie sollten am 17. Juli zu ihrem Vater zurückgebracht werden, aber das geschah nicht, und niemand konnte Kontakt zu ihnen aufnehmen.“

Munn sagte, dass die Mutter und die Kinder geplant hätten, in der Gegend von Kelowna zu campen, aber nie angekommen seien und ihre Reservierung storniert worden sei.

„RCMP ist besorgt um die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden von Verity Bolton und ihre Fähigkeit, sich um die Kinder zu kümmern“, sagte sie. „Wir machen uns Sorgen um ihr Wohlergehen.“