In zijn memo noemt Jassy de “onzekere economie” als reden voor de bezuinigingen en zegt dat het bedrijf “ervoor heeft gekozen om onze kosten en ons personeelsbestand meer te stroomlijnen”. Amazon is net klaar met het ontslaan van in totaal 18.000 mensen in het hele bedrijf eind vorig jaar en in januari, waaronder werknemers in de hardware en services, human resources en retailteams.