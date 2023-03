Met de langverwachte Super Mario Bros.-film binnen een paar weken in de bioscopen, het is een geweldige tijd om een ​​Nintendo-fan te zijn. En als je je wilt voorbereiden op de release door enkele van de nieuwste Mario-spellen te kopen, hebben we een aantal deals die je niet wilt missen. Deze vrijdag, 10 maart, staat bekend als “Mario-dag”, en Amazon heeft het feest een beetje vroeg afgetrapt door tot 40% korting te bieden op tonnen van de nieuwste Mario-spellen voor de Schakelaar. We verwachten dat deze kortingen tot het weekend blijven bestaan, en de kans is groot dat we de komende dagen nog meer koopjes zullen zien opduiken. Veel van deze aanbiedingen zijn ook gematcht op En .

Het is vrij zeldzaam om Nintendo-games van de eerste partij in de uitverkoop te zien, maar er zijn bijna een dozijn verschillende Mario-titels die je bij deze uitverkoop voor minder kunt kopen. Als je op zoek bent naar de klassieke side-scrolling-ervaring, kun je verder gaan voor $ 39, $ 21 korting op de gebruikelijke prijs. Er zijn tal van verschillende speelbare personages, of je nu alleen speelt of met vrienden, waaronder enkele die extra hulp en tips bieden, zodat zelfs jongere en minder ervaren spelers aan de actie kunnen deelnemen.

Of, als je op zoek bent naar chaos voor meerdere spelers, kun je grijpen , die ook te koop is voor $ 39. Het ondersteunt lokale multiplayer voor maximaal vier personen en wordt geleverd met 48 verschillende cursussen voor urenlang competitief plezier. En als je je racen van het scherm wilt halen, kun je de Mario-set van voor $ 60, wat u $ 40 bespaart in vergelijking met de gebruikelijke prijs. Deze game wordt geleverd met een levensechte RC-kart die je kunt besturen met je Nintendo Switch, plus poorten zodat je een aangepaste baan rond je huis kunt bouwen.

Er zijn genoeg andere spellen te koop, en de kans is groot dat dat zo is , , en andere retailers zullen meer deals toevoegen naarmate Mario Day dichterbij komt, dus zorg ervoor dat je onze aanbiedingen pagina de hele week voor nog meer koopjes.