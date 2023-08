Amazon-Aktien stiegen nach Bekanntgabe der Gewinne um mehr als 7 Prozent.

Im Juli ist es zwei Jahre her, dass Herr Jassy den Posten des Vorstandsvorsitzenden von Jeff Bezos, dem Gründer von Amazon, übernommen hat. Bisher war die Leitung von Herrn Jassy eine Zeit der Kürzungen. Amazon florierte während der Pandemie, versorgte Millionen von Familien, die plötzlich am Boden lagen, mit lebensnotwendigen Dingen und Ablenkungen und ging davon aus, dass der Boom anhalten würde.

Das war nicht der Fall. Letzten Winter kam es zu Entlassungen und Kürzungen, als viele der großen Technologieunternehmen ihre angewachsenen Betriebe konsolidierten. Die Aktie fiel im Jahr 2022 nach Jahren des Wachstums stark. Seitdem hat es einen Großteil des Verlusts wieder aufgeholt, liegt aber immer noch unter seinem Höchststand.

Eine der letzten großen Maßnahmen von Herrn Bezos vor seinem Weggang bestand darin, „Strebe danach, der beste Arbeitgeber der Welt zu sein“ in die Führungsgrundsätze des Unternehmens aufzunehmen. „Führungskräfte fragen sich: Wachsen meine Kollegen? Sind sie befähigt?“ fragt das Prinzip.

Die erste Amazon-Gewerkschaft wurde letztes Jahr in einem Lagerhaus in Staten Island gegründet, aber das Unternehmen weigerte sich, mit ihr zu verhandeln, und stellt ihre Gültigkeit in Frage. Das National Labour Relations Board reichte im Juli eine Beschwerde gegen Amazon wegen Verhandlungsverweigerung ein. Unterdessen war die Rückkehr der Mitarbeiter ins Büro nach der Pandemie für das Unternehmen ungewöhnlich umstritten.

Amazon ist mit einem Jahresumsatz von über einer halben Billion Dollar so groß, dass es schwierig ist, den Zeiger stark zu bewegen. In früheren Jahren wuchs die Einzelhandelssparte katastrophal. Dann sorgte die Cloud-Abteilung von AWS für das rasante Wachstum, und schließlich trieb die Werbung die Zahlen in die Höhe. Es ist schwer zu erkennen, woher die nächste Wachstumsphase kommen wird.