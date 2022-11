Amazon und Nestlé sind alarmiert: Konzerne fordern die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels

Der Appell ist dringend: „1,5 Grad sind eine Grenze, kein Ziel“, heißt es in einem Aufruf von rund 200 Konzernen, Unternehmen, Organisationen und Prominenten. Die Regierungen müssen ihren Verpflichtungen nachkommen und stärker gegen den Klimawandel vorgehen.

Konzerne wie Amazon, Nestlé, Microsoft und Ikea haben gemeinsam mit rund 200 Unternehmen, Organisationen und Prominenten gefordert, die Erderwärmung bei 1,5 Grad zu stoppen. „Die Regierungen, beginnend mit denen der am weitesten entwickelten Industrieländer, müssen ihre Zusage zum 1,5-Grad-Ziel einlösen und konsequenter umsetzen“, heißt es in dem Aufruf, den die Unterzeichner auf der Weltklimakonferenz in Sharm el-Sheikh vorgestellt haben. Ägypten .

Die Konzerne, deren klimaschädliche Emissionen und Auswirkungen auf die Umwelt in die Kritik geraten, taten sich mit renommierten Klimaforschern wie Johan Rockström, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, UN-Vertretern und Mary Robinson, der Vorsitzenden der von Nelson gegründeten Organisation, zusammen Mandela, um den Aufruf „The Elders“ zu unterstützen, tat sich zusammen. „1,5 Grad sind eine Grenze, kein Ziel“, heißt es weiter. Jedes Zehntel Grad zählt. Daher müssen alle Anstrengungen unternommen werden, um die Auswirkungen, Kosten und Leiden zu mindern, die eine Überschreitung mit sich bringt.

Das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, hängt laut Klimaforschern an einem seidenen Faden. Es ist theoretisch möglich, aber nur durch eine radikale Änderung der Klimapolitik. Die internationale Staatengemeinschaft hat sich auf das 1,5-Grad-Ziel geeinigt, um gefährliche Kipppunkte mit irreversiblen Folgen nicht zu überschreiten und die katastrophalsten Folgen des Klimawandels abzuwenden. Dafür sind die bisher geplanten Maßnahmen nicht ambitioniert genug. Laut den Vereinten Nationen steuert die Erde derzeit auf eine Erwärmung um 2,5 Grad zu.

Auf der Weltklimakonferenz in Sharm el Sheikh diskutieren Vertreter aus fast 200 Ländern darüber, wie der Kampf gegen die Erderwärmung intensiviert werden kann. Die Konferenz läuft bis zum 18. November.